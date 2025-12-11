قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواصفات أودي A3 موديل 2026 السيدان

أودي A3 موديل 2026
أودي A3 موديل 2026
إبراهيم القادري

تنتشر داخل سوق السيارات المصرية العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

 أودي A3 موديل 2026

وتتوافر تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: أودي A3 موديل 2026، التي تنتمي لفئة السيارات السيدان.

أبعاد أودي A3 موديل 2026

 اودي A3 موديل 2026

تأتى سيارة أودي A3 موديل 2026 في سوق السيارات المصرية بطول 4495 مم، وعرض 1816 مم، وارتفاع 1425 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2636 مم.

محرك أودي A3 موديل 2026

 اودي A3 موديل 2026

تستمد سيارة أودي A3 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 50 لترا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وبها قوة 150 حصانا، وتتسارع من ضوع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 8.4 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة، وتحتاج إلى 4.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

مواصفات أودي A3 موديل 2026

زودت سيارة أودي A3 موديل 2026 بالعديد من المميزات، من ضمنها مدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية أمامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وزجاج فاميه، وتكييف، وبها ريموت كنترول، وفتحة سقف، وبها مرايات كهربائية، وبها باور سيترنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة.

 اودي A3 موديل 2026

ويوجد بـ سيارة أودي A3 موديل 2026 فرش مقاعد من الجلد، وبها كراسي كهربائية، وبها شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، ونظام إقفال الأبواب يعمل باللمس، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائي، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها GPS.

وسائل الأمان بـ أودي A3 موديل 2026

 اودي A3 موديل 2026

تحتوي سيارة أودي A3 موديل 2026 على الكثير من وسائل الأمان والسلامة، من ضمنها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكتروني.

سعر أودي A3 موديل 2026

 أودي A3 موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة أودي A3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر 2 مليون و300 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة أودي A3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر 2 مليون و400 ألف جنيه.

