تكنولوجيا وسيارات

اركب كيا K3 سيدان سعرها 750 ألف جنيه

إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، ما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، كيا K3 موديل 2013، وتنتمي K3 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات كيا K3 موديل 2013 الخارجية

تظهر سيارة كيا K3 موديل 2013 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة كيا، وتم تثبيت شعار  شركة كيا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات للزجاج .

محرك كيا K3 موديل 2013

تمكنت سيارة كيا K3 موديل 2013 من قطع مسافة 105 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة كيا K3 موديل 2013 الداخلية

زودت مقصورة سيارة كيا K3 موديل 2013 بالكثير من المميزات من ضمنها، حوامل أكواب، وبها كونسول وسطي، وبها تكييف، وبها مخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها اضاءة داخلية، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر كيا K3 موديل 2013

يصل سعر سيارة كيا K3 موديل 2013 في سوق السيارات المصري للمستعمل 750 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب عليك ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع اجزاء السيارة .

