تكنولوجيا وسيارات

أيهما تفضل.. رينو اوسترال أم ميتسوبيشي اكسباندر 2026

رينو اوسترال ام ميتسوبيشي اكسباندر 2026
رينو اوسترال ام ميتسوبيشي اكسباندر 2026
إبراهيم القادري

يتوافر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتقدم تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: رينو اوسترال و ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

وسائل الأمان بـ ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026

ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026

تمتلك سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026

ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026

تحصل سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وبها عزم دوران 141 نيوتن/متر، وبها قوة 104 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 170 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026

ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 390 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 475 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ رينو اوسترال موديل 2026

رينو اوسترال موديل 2026

زودت سيارة رينو اوسترال موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك رينو اوسترال موديل 2026

رينو اوسترال موديل 2026

تستمد سيارة رينو اوسترال موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وقوة 150 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9.7 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر رينو اوسترال موديل 2026

رينو اوسترال موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 570 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 630 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 740 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 770 ألف جنيه .
 

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 رينو اوسترال ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026 وسائل الأمان بـ ميتسوبيشي اكسباندر

طرق طبيعية لعلاج قشرة الشعر في الشتاء
أسباب برودة القدمين في الشتاء
عبد الفتاح الجريني والمنتج سعيد امام
طريقة عمل البيض والسبانخ
