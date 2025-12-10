بسبب عيب خطير.. استدعاء 174 ألف سيارة فورد برونكو

تواجه السيارة فورد برونكو، التي أعيد إحياؤها في عام 2021 بضجة إعلامية كبيرة، موجة جديدة من الاستدعاءات الأمنية، حيث أعلنت الشركة عن استدعاء ضخم يشمل ما يقرب من 174,000 سيارة بسبب مشكلة تتعلق بارتخاء مسامير تثبيت المقاعد الأمامية.

ويعد هذا الاستدعاء هو الـ 17 في سجل طراز الجيل السادس منذ إطلاقه، مما يسلط الضوء على تزايد التحديات التي تواجه جودة التصنيع في هذا الطيلز الشهير.

سجل الاستدعاءات المتزايد للجيل السادس

على عكس الجيل الخامس من فورد برونكو (الذي توقف إنتاجه في عام 1996) والذي سجل استدعاءين فقط، يواجه الجيل السادس الذي انطلق عام 2021 بسلسلة متزايدة من المشكلات.

تأتي المشكلة الأخيرة لتشمل طرازات البرونكو المُصنعة بين سبتمبر 2020 ونوفمبر 2022 (موديلات 2021–2023)، حيث اكتشفت فورد أن أحد مسامير محور تعديل ارتفاع المقعد الأمامي قد يفك أو يسقط.

المخاطر المحتملة لارتخاء المقاعد

تكمن خطورة مشكلة المقاعد الأمامية في أنها قد تسبب صوتًا مزعجًا للسائق، والأهم من ذلك،

تقليل الحماية الفعالة للسائق والراكب في حال وقوع حادث أو اصطدام، مما يزيد من خطر الإصابة.

كانت الإدارة الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة الأمريكية (NHTSA) قد سجلت استدعاءات سابقة لفورد برونكو بسبب مشكلات أخرى تتعلق بالسلامة، بما في ذلك عيوب في ممتصات الصدمات الخلفية وشدادات أحزمة الأمان.

وأشارت التقارير إلى أن فورد ستتواصل مع مالكي المركبات المتضررة لإجراء الفحص اللازم وإعادة تثبيت المقاعد الأمامية بشكل آمن ومجاني.

ويظهر العدد الكبير من السيارات المشمولة في هذا الاستدعاء (نحو 174,000 سيارة) حجم التحدي الذي تواجهه الشركة للحفاظ على سمعة الجودة والأمان في طراز برونكو، الذي كان بمثابة قفزة كبيرة ومتوقعة في فئة سيارات الدفع الرباعي المخصصة للطرق الوعرة.