الوطنية : التنسيق مع الأمن لإزالة نقاط حشد ناخبين بالطالبية والعمرانية
نادٍ سعودي يزاحم الأهلي فى صفقة سوبر بميركاتو الشتاء
قتلها ليه | والدة عروس المنوفية عن زوجها : بنتي مكنتش بتقول غير حاضر ونعم
الوطنية للانتخابات : تأخر دائرة بالجيزة لعطل سيارة رئيسها
الوطنية: كثافات انتخابية في مسقط رأس المرشحين بالمحافظات.. وموظفون احتياط باللجان
سعوديون ينقذون مقيما مصريا علق داخل سيارته وسط السيول الجارفة في حائل
الدواء: تحرير 1500 محضر شرطة لصيدليات مخالفة في المصانع والشركات
اكتشاف بئر غاز جديد “شمال البسنت-1”في الدلتا بإحتياطي 25 مليار قدم
لو عاوز تحلم بحد مات تعمل إيه؟.. داعية إسلامى يوضح الطريقة
صحة غزة: 4 شهداء و10 مصابين جراء غارات الاحتلال خلال 24 ساعة
تعرف على طريقة التعامل مع الأطفال المتعرضين للتحرش.. فيديو
الإعلان بعد قليل.. ماذا يحتاج مرشحو الدوائر الملغاة للفوز وحالات الإعادة
تكنولوجيا وسيارات

كيف يمكن الحفاظ علي مفاتيح السيارة ؟

إبراهيم القادري

للحفاظ على مفاتيح السيارات يجب عليك تجنب الرطوبة والصدمات، بالاضافة إلي انه يجب استخدام حقيبة RFID للحماية من السرقة، واحتفظ بها في مكان محدد وثابت، ويجب التأكيد على وجود مفتاح احتياطي واستخدامه بحذر لتقليل تآكل المفتاح الرئيسي.

- كيف يمكن الحفاظ علي مفاتيح السيارات :

تجنب الماء والرطوبة

لا تترك المفتاح في جيوب ملابس التي سيتم غسلها، أو بالقرب من الماء.

حماية من السقوط

استخدم غطاء حماية للمفتاح أو كفر لامتصاص الصدمات والحماية من التلف الداخلي.

التجفيف السليم

إذا تبلل المفتاح يجب ضعه في وعاء مغلق مع هلام السيليكا أو الأرز لمدة 24 ساعة أو اتركه في غرفة دافئة وجافة لعدة أيام، بعيدًا عن الحرارة المباشرة.

استخدم حقيبة RFID

ضع مفتاحك في حقيبة مانعة للإشارات (RFID) عند عدم الاستخدام، وذلك لأنها تمنع اللصوص من والوصول إلى سيارتك.

أبعده عن السيارة

خزن المفتاح بعيد عن السيارة عند عدم الاستخدام لمنع اللصوص من التقاط الإشارة، خاصة في المنزل.

لفه بـ ورق الألمنيوم

لف المفتاح بورق الألمنيوم لصد الإشارة .

مكان مخصص

ضع المفتاح دائمًا في نفس المكان لتجنب فقدانه.

افصل المفاتيح

افصل مفتاح السيارة عن مفاتيح أخرى لتقليل الوزن والتآكل على مفتاح التشغيل نفسه.

المفتاح الاحتياطي

احتفظ بمفتاح احتياطي آمن في مكان مخفي بالمنزل أو مع شخص موثوق به، لتجنب المشاكل إذا تلف المفتاح الرئيسي.

استخدم محفظة الهاتف

استفد من ميزات قفل الشاشة وتخصيص الإعدادات عبر تطبيقات من ضمنها، "محفظة Google" لحماية مفتاحك الرقمي حتي لا يحصل عليه احد .

مفاتيح السيارات حقيبة RFID حماية من السقوط غطاء حماية للمفتاح ورق الألمنيوم استخدم محفظة الهاتف محفظة google RFID

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

افشة

موسم بمليون و800 ألف دولار.. طارق يحيى يفجر مفاجأة بشأن أفشة

حالة الطقس

الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل

حلمي طولان

ساب الشوط الثاني.. مفاجأة بشأن حلمي طولان في مباراة الأردن

فيلم الست

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

محمود بنتايك

أحمد حسن: الزمالك يقوم بمحاولات قوية مع محمود بنتايك لحل أزمته

حسام عبدالمجيد

الزمالك يوافق على رحيل حسام عبد المجيد للاحتراف الأوروبي

الأهلي

14 لاعبا في قائمة غيابات الأهلي أمام إنبي بكأس الرابطة

بالصور

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

الجلطة الدموية في الساق.. احذر هذه العلامات والأعراض

رسالة رباب صلاح

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مقلب طلاب لمدرستهم

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

