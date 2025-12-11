كيف يمكن الحفاظ علي مفاتيح السيارة ؟

للحفاظ على مفاتيح السيارات يجب عليك تجنب الرطوبة والصدمات، بالاضافة إلي انه يجب استخدام حقيبة RFID للحماية من السرقة، واحتفظ بها في مكان محدد وثابت، ويجب التأكيد على وجود مفتاح احتياطي واستخدامه بحذر لتقليل تآكل المفتاح الرئيسي.

تجنب الماء والرطوبة

لا تترك المفتاح في جيوب ملابس التي سيتم غسلها، أو بالقرب من الماء.

حماية من السقوط

استخدم غطاء حماية للمفتاح أو كفر لامتصاص الصدمات والحماية من التلف الداخلي.

التجفيف السليم

إذا تبلل المفتاح يجب ضعه في وعاء مغلق مع هلام السيليكا أو الأرز لمدة 24 ساعة أو اتركه في غرفة دافئة وجافة لعدة أيام، بعيدًا عن الحرارة المباشرة.

استخدم حقيبة RFID

ضع مفتاحك في حقيبة مانعة للإشارات (RFID) عند عدم الاستخدام، وذلك لأنها تمنع اللصوص من والوصول إلى سيارتك.

أبعده عن السيارة

خزن المفتاح بعيد عن السيارة عند عدم الاستخدام لمنع اللصوص من التقاط الإشارة، خاصة في المنزل.

لفه بـ ورق الألمنيوم

لف المفتاح بورق الألمنيوم لصد الإشارة .

مكان مخصص

ضع المفتاح دائمًا في نفس المكان لتجنب فقدانه.

افصل المفاتيح

افصل مفتاح السيارة عن مفاتيح أخرى لتقليل الوزن والتآكل على مفتاح التشغيل نفسه.

المفتاح الاحتياطي

احتفظ بمفتاح احتياطي آمن في مكان مخفي بالمنزل أو مع شخص موثوق به، لتجنب المشاكل إذا تلف المفتاح الرئيسي.

استخدم محفظة الهاتف

استفد من ميزات قفل الشاشة وتخصيص الإعدادات عبر تطبيقات من ضمنها، "محفظة Google" لحماية مفتاحك الرقمي حتي لا يحصل عليه احد .