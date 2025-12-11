تعرف على أهم المراحل في تاريخ سيارة فورد موستانج

يعود تاريخ سيارة فورد موستانج بشكل رسمي إلي عام 1964، وظهرت كـ سيارة رياضية عضلية أيقونية، مستوحاة من طائرة مقاتلة من الحرب العالمية الثانية، وحققت نجاح هائل.

أهم مراحل في تاريخ سيارة فورد موستانج

وبيع من فورد موستانج مليون سيارة في أول عامين، وتطورت عبر أجيال عديدة مع تحديثات مستمرة وتصميمات قوية، لتصبح رمز للسيارات الرياضية الأمريكية، وظهرت في العديد من الأفلام.

الجيل الأول من سيارة فورد موستانج

كشف النقاب عن سيارة فورد موستانج لأول مرة في المعرض العالمي بنيويورك، وبيع منها حوالي 22000 سيارة في يومها الأول، واعتمدت على منصة فورد فالكون، وصممت لتكون سيارة رياضية عصرية وذات سعر معقول.

حققت فورد موستانج مبيعات قياسية فاقت التوقعات بكثير، وحولت فورد إلى رائدة في فئة السيارات الرياضية.

تطورات مبكرة لـ فورد موستانج

شهدت فورد موستانج تحديثات في عام 1967، وإضافة محركات قوية منها، Boss 302 وBoss 429، وطرازات فاخرة مثل Grande.

سيارة فورد موستانج من عام 1974 حتى الآن

ظهر الجيل الثاني من فورد موستانج من عام 1974 حتي عام 1978، واستجابة لأزمة الوقود، جاءت أصغر حجماً وأكثر كفاءة.

وجاء الجيل الثالث من سيارة فورد موستانج من عام 1979 حتي عام 1993، واستمرت في التطور مع تحسينات في الأداء والتصميم.

اما الجيل الرابع فظهر في عام 1994 حتي عام 2004، وعادت قوية للتصميم الكلاسيكي مع لمسات عصرية، والجيل الخامس ظهر في عام 2004 واستمر حتي عام 2015، وظهرت بتصميم مستوحى بشكل كبير من الموديلات الأصلية، مع التركيز على الأداء.

وبالنسبة لجيلها السادس الذى ظهر عام 2015 ومازال مستمر حتي وقتنا هذا، وجاءه بتحسينات شاملة في الأداء والتكنولوجيا، بما في ذلك إطلاقها عالمياً.

ظهرت سيارة فورد موستانج كـ "إليانور" في فيلم Gone in 60 Seconds، وذلك جعلها أيقونة سينمائية، وتألقت في عالم السباقات بفضل جهود أساطير مثل كارول شيلبي.

وجدير بالذكر انه منذ إطلاق فورد موستانج في 1964، باعت موستانج أكثر من 10 ملايين سيارة، مؤكدة مكانتها كواحدة من أكثر السيارات الرياضية شهرة وتأثيراً في التاريخ.