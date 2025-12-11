نائبة السفير الإيطالي بالقاهرة: مصر شريك استراتيجي وسياسي وعلمي لدول أوروبا

أكدت نائبة السفير الإيطالي في القاهرة ماريا ميشيلا لاروتشا اليوم الخميس، أن مصر تعد شريكا استراتيجيا وسياسيا وعلميا لدول أوروبا بأكملها.

وقالت لاروتشا، في كلمة أمام المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، :" إن البحث العلمي في العالم الأكاديمي ساهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا، لا سيما في التعاون التكنولوجي والعلمي".

وشددت المسؤولة الإيطالية على الدور المصري المهم في السياسية والبحث العلمي والأكاديمي، مشيدة بجهود مصر في النهوض بمنظومة التعليم والبحث العلمي، مما يجعلها نموذجا يحتذى به حول العالم.

تشكيل المستقبل التنموي للبلاد

وأشار إلى دور العلم والتكنولوجيا في تشكيل المستقبل التنموي للبلاد، مؤكدة اهتمام إيطاليا برؤية مصر للعلم والبحث العلمي والمنهج الذي تسلكه على أرض الواقع مع تنمية ريادة الأعمال والتواصل مع الهيئة بأكملها.

وأضافت لاروتشا أن الاكتشافات العلمية تعزز من الشركات بين الدول، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر على دول العالم، مشددا على أهمية تسهيل جميع خيارات التواصل عبر فتح المزيد من قنوات التواصل من أجل تعزيز إنشاء المزيد من الشركات مع الأكاديميات البحثية في مصر وأوروبا.

وأعربت لاروتشا عن رغبة إيطاليا الشديدة في تعزيز العلاقات مع مصر والسعي دائما أن تكون هناك قنوات للتواصل في مجال البحث العلمي، مؤكدة أن منهج مصر للبحث العلمي يحقق التواصل مع قنوات البحث العلمي في أوروبا.