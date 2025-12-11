بشرى لأهالي المرج.. انطلاق مبادرة سوق اليوم الواحد السبت المقبل

بالتعاون بين الغرفة التجارية بالقاهرة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية تنطلق مبادرة سوق اليوم الواحد بعد غدٍ السبت لطرح السلع بأسعار مخفضة بمنطقة المرج، والتي تستهدف توفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة في إطار توجيهات الدولة لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

يستعد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لافتتاح سوق اليوم الواحد في منطقة المرج بالقاهرة صباح السبت 13 ديسمبر 2025، ضمن خطة الوزارة للتوسع في المنافذ والسلاسل المتنقلة التي تتيح السلع بأسعار مناسبة مقارنة بالأسواق التقليدية.

ويهدف السوق، إلى تعزيز دور الدولة في ضبط الأسواق، وتوفير المنتجات الأساسية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، مع إتاحة مجموعة واسعة من السلع الإستراتيجية مثل الأرز والزيت والسكر والبقوليات والدواجن واللحوم المجمدة، بالإضافة إلى منتجات الخضروات والفواكه.

وتأتي هذه الخطوة استمرارًا لجهود وزارة التموين في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، ورفع معدلات الإتاحة، وتقديم بدائل متنوعة للمستهلك في مختلف المناطق الشعبية والقرى والمدن.. ومن المتوقع أن يشهد سوق المرج إقبالًا كبيرًا من المواطنين نظرًا لطبيعة المنطقة الكثيفة سكانيًا وارتفاع مستوى الاحتياجات اليومية بها.

ويُعد سوق اليوم الواحد جزءًا من سلسلة من المبادرات التي تطلقها الوزارة لتوفير السلع بأسعار تقل عن سعر السوق بنسبة تتراوح بين 20% و30%، بهدف تحقيق التوازن والسيطرة على مستويات الأسعار، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية.

ويقدم السوق تخفيضات على عدد كبير من السلع الأساسية، إضافة إلى توفير منتجات من شركات القابضة للصناعات الغذائية ضمن خطة الوزارة للتوسع في الأسواق الثابتة والمبادرات المتحركة للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين في مختلف المحافظات.