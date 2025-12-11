عصابة بتوزع المخدرات بالعربية.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنشور

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص يستقل سيارة ملاكى بترويج المواد المخدرة بالجيزة.

بالفحص تبين أن المذكور ضمن تشكيل عصابي يضم (7 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم الإجرامي في ترويج المواد المخدرة باستخدام سيارات ملاكي.

وبتاريخ 20 نوفمبر المنقضى أمكن ضبط (4 من عناصر التشكيل) وفقاً لإجراءات مقننة وبحوزتهم (سيارة مستأجرة "بدون لوحات" – كمية من مخدري "الأيس والهيروين" – عدد من الأقراص المخدرة – فرد خرطوش - سلاح أبيض).

وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات وبتاريخ 10 الجاري أمكن ضبط (2 من عناصر التشكيل) وبحوزتهما (بندقية خرطوش – كمية من مخدرى"الأيس والهيروين") ، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى بالإشتراك مع آخر ("الظاهر بمقطع الفيديو" محبوس حالياً بقرار من النيابة العامة على ذمة قضية قتل خطأ).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.