قتلها ليه | والدة عروس المنوفية عن زوجها : بنتي مكنتش بتقول غير حاضر ونعم
الوطنية للانتخابات : تأخر دائرة بالجيزة لعطل سيارة رئيسها
الوطنية: كثافات انتخابية في مسقط رأس المرشحين بالمحافظات.. وموظفون احتياط باللجان
سعوديون ينقذون مقيما مصريا علق داخل سيارته وسط السيول الجارفة في حائل
الدواء: تحرير 1500 محضر شرطة لصيدليات مخالفة في المصانع والشركات
اكتشاف بئر غاز جديد “شمال البسنت-1”في الدلتا بإحتياطي 25 مليار قدم
لو عاوز تحلم بحد مات تعمل إيه؟.. داعية إسلامى يوضح الطريقة
صحة غزة: 4 شهداء و10 مصابين جراء غارات الاحتلال خلال 24 ساعة
تعرف على طريقة التعامل مع الأطفال المتعرضين للتحرش.. فيديو
الإعلان بعد قليل.. ماذا يحتاج مرشحو الدوائر الملغاة للفوز وحالات الإعادة
محافظ كفر الشيخ يتابع جهود كسح مياه الأمطار بمصيف بلطيم.. صور
برعاية الرئيس السيسي وحضور رئيس الوزراء.. وزير التعليم العالي يعلن نتائج مبادرة "تحالف وتنمية" وتوقيع الاتفاقيات الفائزة
عصابة بتوزع المخدرات بالعربية.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنشور

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص يستقل سيارة ملاكى بترويج المواد المخدرة بالجيزة.

 بالفحص تبين أن المذكور ضمن تشكيل عصابي يضم (7 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم الإجرامي في ترويج المواد المخدرة باستخدام سيارات ملاكي.

وبتاريخ 20 نوفمبر المنقضى أمكن ضبط (4 من عناصر التشكيل) وفقاً لإجراءات مقننة وبحوزتهم (سيارة مستأجرة "بدون لوحات" – كمية من مخدري "الأيس والهيروين" – عدد من الأقراص المخدرة – فرد خرطوش - سلاح أبيض).

وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات وبتاريخ 10 الجاري أمكن ضبط (2 من عناصر التشكيل) وبحوزتهما (بندقية خرطوش – كمية من مخدرى"الأيس والهيروين") ، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى بالإشتراك مع آخر ("الظاهر بمقطع الفيديو" محبوس حالياً بقرار من النيابة العامة على ذمة قضية قتل خطأ).

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى المواد المخدرة

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

افشة

موسم بمليون و800 ألف دولار.. طارق يحيى يفجر مفاجأة بشأن أفشة

حالة الطقس

الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل

حلمي طولان

ساب الشوط الثاني.. مفاجأة بشأن حلمي طولان في مباراة الأردن

فيلم الست

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

كريم قاسم

كريم قاسم: واجهت ترددا في الموافقة على فيلم القصص في البداية

العرض العالمي الأول لفيلم "جوازة ولاجنازة"

بعد مغادرة جدة.. عرض فيلم "جوازة ولا جنازة" بدون شريف سلامة

هند صبري

هند صبري تحصد جائزة عمر الشريف في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

الجلطة الدموية في الساق.. احذر هذه العلامات والأعراض

رسالة رباب صلاح

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مقلب طلاب لمدرستهم

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

