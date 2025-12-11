القبض على شخصين يمارسان أعمال الفجور في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما بإستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن نفسهما لممارسة أعمال الفجور بالإسكندرية .





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين "لأحدهما معومات جنائية") بإستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لممارسة أعمال الفجور من خلال عرض مقاطع فيديو وصور لهما مرتديان ملابس نسائية بصورة خادشة للحياء بهدف إستقطاب راغبى ممارسة أعمال الفجور نظير مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية) وعُثر بحوزتهما (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى")، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





