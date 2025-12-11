الداخلية تكشف حقيقة تعرض طفل للضرب داخل مدرسة بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعرض طفل للضرب وإحداث إصابته داخل إحدى المدارس بقنا.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 1 نوفمبر الماضى تبلغ لمركز شرطة قفط بمديرية أمن قنا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طفل سن 7 ) مصاب بكدمات بالوجه وبسؤال والده (مقيم بدائرة المركز) قرر بأنه حال نزول التلاميذ من على سلم المدرسة قام أحدهم دون قصد بعرقلة نجله مما أدى لسقوطه أرضاً وحدوث إصابته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





