سقوط عصابة سرقة البطاقات البنكية من كبار السن بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة البطاقات البنكية من كبار السن بأسلوب "المغافلة".





أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام (عاطل و 4 سيدات "لهم معلومات جنائية" – مُقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة البطاقات البنكية من كبار السن بأسلوب "المغافلة" عن طريق إيهامهم بمساعدتهم فى إستخدامها بماكينات الصراف الآلى وعقب معرفة الرقم السرى يتم إستبدال الفيزا بأخرى والإنصراف ، وقيامهم بسحب مبالغ مالية من الكروت المستولى عليها متخذين من دائرة قسم شرطة الدخيلة وعدد من المحافظات الأخرى مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد (10) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





