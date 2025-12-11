حمزة العيلي يساند أحمد رفعت: مينفعش يقعدوا سنوات بلا عمل استغلّوهم يا أساتذة

عبر الفنان حمزة العيلي، عن دعمه الكامل للفنان أحمد رفعت، بعد منشور الأخير الذي كشف فيه عن أسباب ابتعاده عن الساحة الفنية خلال السنوات الماضية، مؤكداً أنه لم يتلقَّ أي ترشيحات منذ 3 سنوات.

ونشر العيلى عبر حسابه على موقع فيسبوك رسالة تضامن قال فيها: «الفنان الأخ والصديق النجم أحمد رفعت وآخرون من زملائي الأعزاء الموهوبين المحترفين، والذين لهم تاريخ محترم من الأعمال الفنية... مينفعش يقعدوا سنوات بلا عمل استغلّوهم يا أساتذة ولا تنسوا أن التمثيل هو الوسيلة الوحيدة لأن يتنفس الممثل؛ فانقطاعه كانقطاع الأكسجين عن الإنسان».

وأضاف: «ربنا يكرم ويرزق كل أصدقائى وزملائى والناس أجمعين يا رب».

وكان الفنان أحمد رفعت قد كتب: «إنى أكون ميت.. ده المبرر الوحيد إنه يتعمل 300 مسلسل خلال 3 سنين وأنا مش فيهم ولا أي ترشيح حتى، مع إن شغلى كله الحمد لله شهد له القاصي والداني بالاحترام والاحترافية».





