إصابة شخصين في انقلاب سيارة نقل من أعلى طريق الـ 100 بالسلام
منتخب مصر يودع بطولة كأس العرب بعد الخسارة من الأردن بثلاثية نظيفة
حكم غلق العين في الصلاة من أجل الخشوع.. الإفتاء: يجوز في حالة واحدة
تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات
الصحة : المركز الطبي في جامبيا يعزز استراتيجيتنا في السياحة العلاجية
فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عددا من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية
الإمارات تهزم الكويت بثلاثية وتتأهل لـ ربع نهائي كأس العرب
مدبولي : إطلاق 200 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية
الصحة: افتتاح المركز الطبي في جامبيا خطوة استراتيجية لتعزيز التواجد المصري بأفريقيا
إنشاء حضانات للأطفال داخل مراكز الشباب والأندية
قبل ساعات من طرحه .. محطات مهمة في حياة أم كلثوم يبرزها فيلم الست
مدبولي: الدولة تعمل على تطوير جميع المناطق المحيطة بأهرامات الجيزة والمتحف الكبير
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

إني أكون ميت.. أحمد رفعت يعلق على عدم وجوده في التمثيل آخر 3 سنين

احمد رفعت
احمد رفعت
يمنى عبد الظاهر

علق الفنان احمد رفعت على عدم وجوده في التمثيل آخر فترة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وكتب احمد رفعت :" إني أكون ميت .. ده المبرر الوحيد انه يتعمل ٣٠٠ مسلسل خلال ٣ سنين انا مش فيهم وبلا أي ترشيح حتي 🤔مع ان شغلي كله والحمد لله شهد له القاصي والداني بالاحترام والاحترافية".

أكد الفنان أحمد رفعت، أنه شرف بالمشاركة في مسلسل الاختيار 2، مع كوكبة من النجوم بالوسط الفني، موضحًا أن كل النجوم كانوا يتمنون المشاركة في هذا العمل.


وأضاف أحمد رفعت خلال حواره على قناة دي إم سي، أن دوره بمسلسل الاختيار 2، كان قريب من شخصيته الحقيقية، وأنه شارك في مسلسل الاختيار 3، وأنه كان يقوم بدور الشهيد البطل أحمد جاد الجميل، أبن اللواء جاء الجميل.


 

ولفت إلى أن البطل الذي كان يجسد شخصيته كان يجبد قراءة القرآن الكريم، وأنه سعيد بتجسيد شخصية بطل.

احمد رفعت مسلسل الاختيار 2 أحمد جاد الجميل قراءة القرآن الكريم

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

تطورات في قضية عروس المنوفية

خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها

حديقة الحيوان بالجيزة

العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

المتهم

بعد تسمم عاملات بمصنع.. القبض على مالك مطعم بالقاهرة

سعيد مختار

القافلة تسير.. أول تعليق من طليقة الفنان الراحل سعيد مختار بعد إخلاء سبيلها

الأرصاد الجوية

لسه 12 يوم.. مفاجأة للمواطنين بشأن الشتاء

أذكار المساء

أذكار المساء مكتوبة.. كلمات تحمل لك الرحمة والمغفرة

ندوات مدرسية

صحح مفاهيمك.. أوقاف القليوبية تنظم ندوات مدرسية حول التحلي بالتفاؤل ونبذ التشاؤم

جانب من الزيارة

وزير الأوقاف ووفد من شباب ومحكمي مسابقة القرآن الكريم في زيارة للمتحف الكبير

بالصور

فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عددا من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية

قبل ساعات من طرحه .. محطات مهمة في حياة أم كلثوم يبرزها فيلم الست

قبل ما تنام .. ماذا يفعل تناول موزة واحدة في جسمك؟

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

فيديو

نيللي كريم

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

خطيبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش تشعل السوشيال… من هي جيلان الجباس؟

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

سحب رعدية وأمطار غزيرة .. تحذير عاجل من الأرصاد

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تخطى الـ 6000.. مفاجأة في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

