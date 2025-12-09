إني أكون ميت.. أحمد رفعت يعلق على عدم وجوده في التمثيل آخر 3 سنين

علق الفنان احمد رفعت على عدم وجوده في التمثيل آخر فترة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وكتب احمد رفعت :" إني أكون ميت .. ده المبرر الوحيد انه يتعمل ٣٠٠ مسلسل خلال ٣ سنين انا مش فيهم وبلا أي ترشيح حتي 🤔مع ان شغلي كله والحمد لله شهد له القاصي والداني بالاحترام والاحترافية".

أكد الفنان أحمد رفعت، أنه شرف بالمشاركة في مسلسل الاختيار 2، مع كوكبة من النجوم بالوسط الفني، موضحًا أن كل النجوم كانوا يتمنون المشاركة في هذا العمل.



وأضاف أحمد رفعت خلال حواره على قناة دي إم سي، أن دوره بمسلسل الاختيار 2، كان قريب من شخصيته الحقيقية، وأنه شارك في مسلسل الاختيار 3، وأنه كان يقوم بدور الشهيد البطل أحمد جاد الجميل، أبن اللواء جاء الجميل.





ولفت إلى أن البطل الذي كان يجسد شخصيته كان يجبد قراءة القرآن الكريم، وأنه سعيد بتجسيد شخصية بطل.