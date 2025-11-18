قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها
بريطانيا: القرار الأمريكي بشأن غزة نقطة انطلاق لتنفيذ خطة السلام
كامل الوزير: افتتاح القطار الكهربائي السريع ديسمبر 2026
حسام حسن: أنا لو أجنبي كان اتعمل ليَّ تمثال.. وصلنا كأس العالم وأمم إفريقيا بدون هزيمة
ما حكم شراء مشغولات الذهب بالتقسيط؟.. اعرف حكم الشرع
حقيقة واقعة هزت السوشيال ميديا.. فيديو لرجل يحمل جثمان زوجته يثير الجدل
قرينة رئيس المجر تعرب عن تقديرها لتاريخ مصر العريق
بدل البشر.. الصين تطلق روبوتات متقدمة تحدث ثورة في تجميع السيارات بالمصانع
الفريق كامل الوزير: لم ولن نبيع أي ميناء مصري
وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 350 دينارًا
ناقد رياضي: 15 لاعبًا في نادي جماهيري يتعاطون النيكوتين
قرار أمريكي.. مجلس الأمن يعتمد إنشاء قوة دولية مؤقتة في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

معرض نادر لإنجي أفلاطون في فن أبو ظبي 2025

إنجي أفلاطون
إنجي أفلاطون

تستعد العاصمة الإماراتية أبو ظبي لاستقبال معرض استثنائي للفنانة المصرية الراحلة إنجي أفلاطون (1924-1989) تحت عنوان   "تحليق الفراشة" Riding a Butterfly، ضمن فعاليات معرض "فن أبو ظبي 2025" خلال الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر المقبل بمنارة السعديات
وتقول الفنانة التشكيلية فوقية حمودة: يأتي المعرض الذي ينظمه جاليري “آرت توكس كنفاني”تكريماً لإحدى رائدات الحركة الفنية الحديثة في مصر، حيث سيقدم مجموعة نادرة من أعمال الفنانة التي لم تُعرض منذ عقود، بما في ذلك لوحات زيتية وأعمال ورقية تروي قصة مسيرة فنية استثنائية.


واختير عنوان المعرض "تحليق الفراشة" استلهاماً من مقالة تاريخية كتبتها أفلاطون عام 1942 ووصفت فيها نفسها بأنها "ساحرة تمتطي فراشة" عند انضمامها لجماعة "الفن والحرية"، في إشارة إلى رؤيتها للفن كوسيلة للحرية والإبداع.


أن إنجي أفلاطون هي من أبرز رواد الحركة الفنية الحديثة في مصر، وتميزت بأسلوبها الفني الفريد ودفاعها عن قضايا المرأة والتخلص من القيود، حيث مثلت أعمالها صوتاً مختلفاً في المشهد الفني المصري خلال منتصف القرن الماضي.

وتضيف حمودة: الفنانة إنجي أفلاطون مثلت في مسيرتها الفنية والسياسية صوتًا جريئًا ومختلفًا. لم تكن لوحاتها مجرد تعبير جمالي، بل كانت شهادات بصريّة على عصرها.. تلاحم بين الفن والقضايا الاجتماعية والسياسية.. انتمت إلى جماعة "الفن والحرية" التي دافعت عن حرية الإبداع، وكرّست جزءًا كبيرًا من أعمالها لتجسيد معاناة المرأة وقضايا العدالة الاجتماعية، مما جعلها أيقونة للفن المنحاز للإنسانية.. عبر أسلوبها التعبيري المميز وألوانها الجميلة، استطاعت أفلاطون أن تخلق بصمة فريدة في المشهد الفني المصري، تاركةً إرثًا لا يزال يُلهم الأجيال الجديدة حتى اليوم
انجى أفلاطون فنانة ثائرة على الحياة، والفن وفي رأيي ان النقطة الفاصلة في حياتها وفنها تمثّلت في السماح لها بالرسم داخل السجن الذي نُفّذ عقابا لانتمائها إلى تنظيمات يسارية في الستينيات من القرن الماضي.

ولدت إنجي حسن أفلاطون في قصر من قصور القاهرة.. لأسرة من الطبقة الأرستقراطية، حيث كان جدها الأكبر وزيرا في عهد الخديوي إسماعيل، ويقال إن محمد علي باشا هو من أطلق على جدها لقب "أفلاطون" وقد تعلمت "إنجي"، الرسم على يد الرسام والمخرج السينمائي كامل التلمساني، الذي كان له التأثير البالغ عليها؛ لأنه كان معروفًا كأحد مؤسسي "جماعة الفن والحرية"، التي كانت تدعو لاتباع المذهب السريالي في الفنون الجميلة، وهي أول جمعية فنية في مصر تدعو إلى تحرير الفن من قيود الأكاديمية والشكلية.. ومن أشهر أعمالها لوحات: جمع الذرة، حاملة شجرة الموز، جمع البرتقال، الشجرة الحمراء، سوق الجمال، صياد بلطيم.


وقد قال عنها أحد النقاد في روما: "إنها خرجت من قلب الحركة التشكيلية المصرية المعاصرة التي ترتبط بالواقع، تصور العظمة القاسية للطبيعة المصرية في لحظات من الحياة اليومية، وتكمن قوتها في قدرتها على القبض على شعور ما". 


ويؤكد هذا المعرض على الاهتمام المتزايد بإرث الفنانين المصريين الرواد عالمياً، وإسهاماتهم في تشكيل ملامح الفن الحديث في المنطقة العربية.

فن أبو ظبي 2025 إنجي أفلاطون تحليق الفراشة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات... تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

شقيقة شيماء سعيد

أختي مضطرة تعمل كدا.. منشور مثير من شقيقة شيماء سعيد بسبب وفاة إسماعيل الليثي

وزير التربية والتعليم

بشرى سارة للمعلمين بشأن موعد وشروط صرف حافز التدريس ..قرار عاجل الآن

حكاية شقيقان وابنة عمهما حملوا الحقائب وعادوا في النعوش بأسيوط

لموا الكراريس.. حكاية 3 تلاميذ من أسرة واحدة عادوا من مدرستهم على نعوش بأسيوط

الحادث

ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص

ترشيحاتنا

الإعلامي وليد فاروق

الإعلامي وليد فاروق يحصل على درجة الدكتوراة في الفنون التطبيقية

نتيجة مسابقة معلم مساعد رياضيات بالأزهر 2025 عبر بوابة الوظائف الحكومية

نتيجة مسابقة معلم مساعد رياضيات بالأزهر 2025 عبر بوابة الوظائف الحكومية

طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية ومقر التصويت

طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية ومقر التصويت

بالصور

بدل البشر.. الصين تطلق روبوتات متقدمة تحدث ثورة في تجميع السيارات بالمصانع

الصين تطلق روبوتات
الصين تطلق روبوتات
الصين تطلق روبوتات

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز
5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز
5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

طريقة عمل الكشك المصري.. أكلة شعبية لذيذة على أصولها بسهولة والطعم ولا أروع

الكشك المصري
الكشك المصري
الكشك المصري

معدل أعمار المصريين يقفز 20 عاما خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي

معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي

فيديو

صورة من الفيديو

حقيقة واقعة هزت السوشيال ميديا.. فيديو لرجل يحمل جثمان زوجته يثير الجدل

تطورات أزمة دينا الشربيني ومروة صبري

اعتذار علني.. مروة صبري تتراجع وتطلب الصلح من دينا الشربيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد