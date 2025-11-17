قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح: النجاح الحقيقي هو السعادة الشخصية والعائلية
بالأسماء ..تعرف علي قائمة الأهلي الأفريقية
هل يجب غسل الشعر كاملا عند غسل المرأة من الجنابة؟.. أمين الإفتاء يوضح خطأ شائعا
دوري أبطال إفريقيا| طارق قنديل يطمئن على ترتيبات رحلة الأهلي للمغرب
رانيا المشاط: الذكاء الاصطناعي بدعم كل القطاعات ويُسهم في سد الفجوات التنموية
تعرف علي برنامج الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل الجزائري
ضوابط صرف حافز التدريس للمعلمين اعتبارا من نوفمبر الجاري|ماذا قررت التعليم؟
تشكيل ألمانيا ضد سلوفاكيا بتصفيات كأس العالم
تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع
مش عاوز ينضم.. الصقر يكشف مصير أحمد حجازي مع منتخب مصر الثاني
حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة
حسام بدراوي: أنا مع الرئيس السيسي 100%.. وبعض المؤسسات لا تطبق قراراته بشكل كامل.. فيديو
حوادث

انتهك عرض مريضة.. إحالة مسئول تمريض بمستشفى عين شمس إلى الجنايات

كتب محمد عبدالله :

أحالت جهات التحقيق المختصة مسئولا بالتمريض بمستشفى عين شمس (الدمرداش) لمحكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض مصففة شعر بغرفة الإفاقة.

وشهد ضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الوايلي مجري التحريات بأن تحرياته سرية توصلت إلى صحة الواقعة من قيام المتهم بهتك عرض الشاهدة الأولى المجني عليها - على نحو ما شهد حيث نزع عنها ملابسها بالكره عنها، وقام بالإمساك عمدًا بمواطن عفتها حال تواجدها بغرفة الافاقة.

وشهد زوج المجني بأن زوجته تعرضت لهتك عرض واغتصاب من قبل مسئول التمريض وأضاف أنه علم منها عقب إجرائها لعملية جراحية بمستشفى جامعة عين شمس (الدمرداش ) أنه حال تواجدها بغرفة الإفاقة بالمستشفى قام المتهم مساعد التمريض بالغرفة بهتك عرضها بشكل كامل إذ جردها من ملابسها التي كانت عليها أثناء خضوعها لتأثير المخدر الطبي ، وأمسك بصدرها ووضع يده على أماكن حساسة في أسفل جسدها وتلذذ بتعذيبها خلال ممارسته الجنس معها.

نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أن المجني عليه مسئول بالتمريض بمستشفي عين شمس (الدمرداش) هتك عرض مصففة شعر بالقوة؛ حال كونه من المسئولين عن ملاحظتها.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قام بتمزيق سترتها الطبية وأمسك عمدًا بمواطن العفة لديها من الأعلى والأسفل بغير رضاها مستغلا انعدام مقاومتها بسبب المخدر ولم تستطع الاستغاثة بأحد بسبب تأثير مخدر طبي بغرفة الإفاقة.

عقوبة هتك العرض

ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): “كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات”


 

