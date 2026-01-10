قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب : الاجتماع مع الرئيس الكولومبي سيسير بشكل جيد
إعلامي: حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد هيسدد على مرمى الشناوي
أعظم المشروعات الهندسية.. أسوان تحيى ذكرى وضع حجر أساس السد العالى
إعلان نتيجة 27 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب.. اليوم
سندوتشات مبتكرة للمدرسة.. تنويع اللانش بوكس سر النجاح
سر استجابة الدعاء سريعا.. الأزهر ينصح بـ 4 أعمال تضمن لك قبوله
آبل تدرس تحديثات كبيرة لكاميرا آيفون… لا علاقة لها بالميجابيكسل
يعرض في رمضان.. شاهد ريهام حجاج من كواليس تصوير مسلسل توابع
خالد الغندور بعد هزيمة الكاميرون: المغرب كسب في كل حاجة
الرئيس الكولومبي :سأسافر إلى واشنطن لمنع اندلاع حرب عالمية
حكام مباريات غدًا الأحد في الجولة السادسة لكأس عاصمة مصر
خالد الغندور يوجّه رسالة دعم لمنتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب : الاجتماع مع الرئيس الكولومبي سيسير بشكل جيد

ترامب
ترامب
محمود نوفل


أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم التوصل مع شركات النفط إلى اتفاق مبدئي حيث سيستثمرون مئات المليارات من الدولارات في فنزويلا.

وقال ترامب في تصريحات له : أعتقد أن الاجتماع مع الرئيس الكولومبي سيسير بشكل جيد وأتطلع إلى ذلك.

وفي سياق متصل ؛ نقلت سي بي إس عن مسؤولين فنزويليين القول بأن: زيارة الوفد الأمريكي لفنزويلا تهدف لإجراء تقييمات لتجديد العلاقات الدبلوماسية.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن شركات النفط، التي تسعى للحصول على ضمانات أمنية في إطار دراستها لدخول فنزويلا، ستعتمد في الغالب على العمال الفنزويليين على أرض الواقع، بالإضافة إلى الأمريكيين.

العمال الفنزويليين في قطاع النفط


وقال ترامب يوم الجمعة في اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط: "حسنًا، سيكون هناك أمريكيون. أفترض أنهم سيستعينون بالكثير من الأمريكيين، لكنهم سيستعينون أيضًا بالكثير من الأشخاص من فنزويلا وأماكن أخرى، على ما أعتقد. لكنني أعتقد أنهم سيعتمدون في الغالب على العمال الفنزويليين".


وأشار ترامب أيضًا إلى أن توظيف العمال المحليين سيكون ميزة للشركات، نظرًا لمعرفتهم بالعمل، مشيرًا أيضًا إلى ارتفاع معدل البطالة في البلاد، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وقال ترامب: "لديهم الكثير من العمال الممتازين. لديهم معدل بطالة مرتفع للغاية، ولديهم عمال على دراية تامة باستخراج النفط من باطن الأرض".


وعندما سُئل ترامب عن كيفية تقديم الولايات المتحدة ضمانات أمنية دون إرسال قوات أمريكية، قال: "حسنًا، سنعمل مع القادة والشعب الفنزويلي، وسيكون لدينا مجموعة آمنة للغاية، ويمكنهم أيضًا جلب بعض الأمن معهم".

ترامب فنزويلا رئيس كولومبيا النفط الفنزويلي شركات النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

المتوفي

مات على سجادة الصلاة.. وجبة كفتة تنهي حياة مُحفظ قرآن واثنين من أبنائه| تفاصيل

الديزل

بطل جمهورية وعاد من العمرة منذ أيام | أصدقاء “الديزل” ضحية إطلاق النار بالجيم يكشفون كواليس الحادث

حالة الطقس

الأرصاد تكشف مفاجأة غير متوقعة عن طقس الأسبوع المقبل.. تفاصيل

القط «نيمبوس»

القط نيمبوس يتوقع فوز كوت ديفوار على مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا

سعر السجائر

حقيقة زيادة أسعار السجائر في الأسواق خلال أيام ..الشعبة توضح

وزير التربية والتعليم

مواعيد المدارس في شهر رمضان 2026 | هل أصدرت التعليم قرارات جديدة؟

ترشيحاتنا

منتخب اليد

اليوم.. منتخب كرة اليد يواجه إيران فى دورة إسبانيا استعدادا لأمم أفريقيا

مران منتخب مصر

تريزيجيه يشارك بشكل طبيعي في مران منتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار

صورة من اللقاء

منتخب المغرب يتأهل لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا بالفوز على الكاميرون 2-0

بالصور

سندوتشات مبتكرة للمدرسة.. تنويع اللانش بوكس سر النجاح

سندوتشات مبتكرة للمدرسة.. أفكار تشبع وتخلي اللانش بوكس فاضي
سندوتشات مبتكرة للمدرسة.. أفكار تشبع وتخلي اللانش بوكس فاضي
سندوتشات مبتكرة للمدرسة.. أفكار تشبع وتخلي اللانش بوكس فاضي

من غير شجار ولا زن.. نصائح مجربة عن أكلات صحية يحبها الطفل

أكلات يحبها الطفل
أكلات يحبها الطفل
أكلات يحبها الطفل

برج الجدي حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. وفر وقتا للحب

برج الجدي حظك اليوم السبت 10 يناير 2026 مواليد برج الجدي يتميزون بالانضباط والطموح والقدرة على التخطيط طويل المدى
برج الجدي حظك اليوم السبت 10 يناير 2026 مواليد برج الجدي يتميزون بالانضباط والطموح والقدرة على التخطيط طويل المدى
برج الجدي حظك اليوم السبت 10 يناير 2026 مواليد برج الجدي يتميزون بالانضباط والطموح والقدرة على التخطيط طويل المدى

برج الميزان حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. إعادة تقييم علاقاتك

)برج الميزان حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. اختر قلبك بوعي
)برج الميزان حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. اختر قلبك بوعي
)برج الميزان حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. اختر قلبك بوعي

فيديو

رضوي الشربيني وأزمة لقاء الخميسي

غريبة إنها سكتت 7 سنين.. تعليق رضوى الشربيني على أزمة لقاء الخميسي وعبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد