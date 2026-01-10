ترامب : الاجتماع مع الرئيس الكولومبي سيسير بشكل جيد



أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم التوصل مع شركات النفط إلى اتفاق مبدئي حيث سيستثمرون مئات المليارات من الدولارات في فنزويلا.

وقال ترامب في تصريحات له : أعتقد أن الاجتماع مع الرئيس الكولومبي سيسير بشكل جيد وأتطلع إلى ذلك.

وفي سياق متصل ؛ نقلت سي بي إس عن مسؤولين فنزويليين القول بأن: زيارة الوفد الأمريكي لفنزويلا تهدف لإجراء تقييمات لتجديد العلاقات الدبلوماسية.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن شركات النفط، التي تسعى للحصول على ضمانات أمنية في إطار دراستها لدخول فنزويلا، ستعتمد في الغالب على العمال الفنزويليين على أرض الواقع، بالإضافة إلى الأمريكيين.

العمال الفنزويليين في قطاع النفط



وقال ترامب يوم الجمعة في اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط: "حسنًا، سيكون هناك أمريكيون. أفترض أنهم سيستعينون بالكثير من الأمريكيين، لكنهم سيستعينون أيضًا بالكثير من الأشخاص من فنزويلا وأماكن أخرى، على ما أعتقد. لكنني أعتقد أنهم سيعتمدون في الغالب على العمال الفنزويليين".



وأشار ترامب أيضًا إلى أن توظيف العمال المحليين سيكون ميزة للشركات، نظرًا لمعرفتهم بالعمل، مشيرًا أيضًا إلى ارتفاع معدل البطالة في البلاد، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وقال ترامب: "لديهم الكثير من العمال الممتازين. لديهم معدل بطالة مرتفع للغاية، ولديهم عمال على دراية تامة باستخراج النفط من باطن الأرض".



وعندما سُئل ترامب عن كيفية تقديم الولايات المتحدة ضمانات أمنية دون إرسال قوات أمريكية، قال: "حسنًا، سنعمل مع القادة والشعب الفنزويلي، وسيكون لدينا مجموعة آمنة للغاية، ويمكنهم أيضًا جلب بعض الأمن معهم".