متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب

قال المستشار احمد بنداري، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه في حالة مطابقة أرقام اللجان الفرعية والعامة وتواجد أخطاء في الأرقام المرصودة، هنا يجب التصدي لأن هذا الأمر يبطل العملية الانتخابية برمتها في الدائرة المرصودة.

وأضاف أحمد بنداري، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، مجلس إدارة الهيئة يرى تأثر باقي اللجان بالأخطاء المرصودة في لجان معينة فإذا تأثرت جميع اللجان تلغى الدائرة بالكامل وإذا لم يحدث تأثر يكتفي بتجنيب الصندوق الذي فيه خطأ وإعادة الانتخابات.

وأشار إلى أن القانون يلزم بإعلان الحصر العدد وهذا حق للمترشح أو وكيله، والهيئة تفحص كل الطعون المقدمة في هذا الشأن.

وتابع: نعاهد الله ونعاهد المواطن المصري بأن صوته أمانه ويجب الحفاظ عليه ولن نقبل بأي تجاوز، ولن يدخل أحد البرلمان وهو لا يستحق.