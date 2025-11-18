مدير الوطنية للانتخابات: الفلوس اللي بتندفع في الانتخابات ربنا هيحاسبنا عليها

قال المستشار احمد بنداري، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه لا توجد انتخابات في العالم ترضي الجميع.

وأضاف أحمد بنداري، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، أن المشهد الحالي يؤكد على نمو الوعي الانتخابي لدى المواطن ويباشر حقوقه السياسية ويتمسك بحقه.

وأكد أننا أمناء على أصوات المصريين ولن نقبل كهيئة وطنية للانتخابات أن نغض الطرف عن أي تجاوز، منوها أن الفلوس اللي بتندفع في الانتخابات ربنا هيحاسبنا عليها.

كما يحاسبنا الله على التستر على التجاوزات خلال العملية الانتخابية، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريص على الحياة السياسية في مصر.