إبراهيم فايق بعد التقدم على كوت ديفوار: أنا مصر يالا.. بخوف مش بخافش

علق الإعلامي ابراهيم فايق علي الهدف الثاني لـ منتخب مصر .

منتخب مصر

وكتب إبراهيم فايق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الله اكبر.. الله اكبر.. التاني.. الله يا رامي ياربيعة

أنا مصر يالا.. أنا بخوف مبخافش ".

وأحرز رامي ربيعة هدف منتخب مصر الثاني فى شباك كوت ديفوار فى الدقيقة 32 .

ونجح عمر مرموش في تسجيل الهدف الأول لـ منتخب مصر في مرمى منتخب كوت ديفوار، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، في مباراة مرتقبة تحمل طابعًا خاصًا نظرًا لقوة المنتخبين وثقلهما القاري.

سجل مرموش الهدف في الدقيقة 4 من انطلاق المباراة بعد تمريرة سحرية من إمام عاشور ليضعها كرة زاحفة في مرمى حارس كوت ديفوار.