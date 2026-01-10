أمير هشام : السنغالي عيسى سي حكم مستفز أوي

علق الإعلامي أمير هشام علي أداء الحكم السنغالي عيسي سي.

السنغالي عيسى سي

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"السنغالي عيسى سي حكم مستفز اوي وسيء جداً".

وأحرز رامي ربيعة هدف منتخب مصر الثاني فى شباك كوت ديفوار فى الدقيقة 32 .

نجح عمر مرموش في تسجيل الهدف الأول لـ منتخب مصر في مرمى منتخب كوت ديفوار، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، في مباراة مرتقبة تحمل طابعًا خاصًا نظرًا لقوة المنتخبين وثقلهما القاري.

وسجل مرموش الهدف في الدقيقة 4 من انطلاق المباراة بعد تمريرة سحرية من إمام عاشور ليضعها كرة زاحفة في مرمى حارس كوت ديفوار.