مهيب عبد الهادي: هاردلك للشعب الجزائري الشقيق

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي علي فوز نيجيريا علي الجزائر في قبل النهائي كاس الامم الأفريقية.

منتخب نيجيريا

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "انتهت المباراة نيچيريا تفوز على الجزائر 2/0 وتصعد لملاقاة المغرب في قبل النهائي كأس الأمم الأفريقية.. هاردلك للشعب الجزائري الشقيق".

تأهل منتخب نيجيريا على حساب الجزائر عقب الفوز بهدفين دون رد فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وتنضم نيجيريا رسمياً للقائمة الذهبية للمنتخبات التي حققت الفوز في أول 5 مباريات متتالية في نسخة واحدة من كأس الأمم الأفريقية.

1990 — الجزائر

2002 — الكاميرون

2010 — مصر

2012 — الكوت ديفوار

2025 — نيجيريا

ويلتقي منتخب نيجيريا نظيره منتخب المغرب فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

فيما نجح منتخب المغرب فى تحقيق الفوز على نظيره منتخب الكاميرون بهدفين دون رد فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وتقام مباراة المعرب ونيجيريا فى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 يوم الأربعاء المقبل فى تمام الساعة العاشرة مساء.

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورت مباراة المغرب ونيجيريا فى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.