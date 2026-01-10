قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
1230 مشروعا.. وزير الصحة: تريليون جنيه حجم الاستثمار في القطاع الصحي منذ 2014
السلطات الإيرانية تدعو الناس للنزول إلى الشوارع للاحتجاج على الاضطرابات التي تشهدها البلاد
البيت الأبيض يعلن حالة طوارئ وطنية لحماية عائدات نفط فنزويلا
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم السبت 10-1-2026
طه عبد الوهاب: أعترف وأقر دي أصعب مسابقة شوفتها في حياتي
بعد التعاقد مع سيمينيو.. عمر مرموش يحسم مصيره مع مانشستر سيتي| اعرف القرار
التعاون الإسلامي: اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال انتهاك صارخ للقانون الدولي
العد التنازلي بدأ.. موعد رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام
طارق العريان: عمرو يوسف أقرب أصدقائي في الوسط الفني
بعد صعود تاريخي.. كبار مديري الأموال يتوقعون مزيدا من مكاسب الذهب في 2026
مكاسب بالجملة للأهلي بعد الفوز على فاركو بكأس عاصمة مصر
صاحب صورة “صلي على النبي” يكشف لـ “صدى البلد”: صنعت تريند إنسانيًا على السوشيال ميديا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

ملوك البدايات.. نيجيريا تكتب التاريخ في المغرب 2025

منتخب نيجيريا
منتخب نيجيريا
حسن العمدة

تأهل منتخب نيجيريا على حساب الجزائر عقب الفوز بهدفين دون رد فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وتنضم نيجيريا رسمياً للقائمة الذهبية للمنتخبات التي حققت الفوز في أول 5 مباريات متتالية في نسخة واحدة من كأس الأمم الأفريقية 
1990 — الجزائر
2002 — الكاميرون
2010 — مصر
2012 — الكوت ديفوار
2025 — نيجيريا

ويلتقي منتخب نيجيريا نظيره منتخب المغرب فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

فيما نجح منتخب المغرب فى تحقيق الفوز على نظيره منتخب الكاميرون بهدفين دون رد فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وتقام مباراة المعرب ونيجيريا فى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 يوم الأربعاء المقبل فى تمام الساعة العاشرة مساء.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة المغرب ونيجيريا فى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

الجزائر كأس أمم إفريقيا كأس أمم إفريقيا 2025 نيجيريا

