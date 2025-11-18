الغوها بالكامل.. عمرو أديب: اسألوا نفسكم دي انتخابات تقابل بيها ربنا؟

وجه الإعلامي عمرو أديب، للقائمين على الهيئة الوطنية للانتخابات قائلا "وانتوا نايمين الليلة دي اسأل نفسك يا سيادة المستشار: دي انتخابات أقف بيها ربنا ولا لأ؟

وأضاف عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على فضائية "ام بي سي مصر"، أن هذا هو كلام الرئيس والإلغاء بالكامل هو كلام الرئيس وأن يعبروا عن الشعب المصري.

وتابع: عندنا تجارب في تاريخنا مش لطيفة في الانتخابات، واليوم جاءت لك فرصة ذهبية وتختار بين سكة السلامة وسكة الندامة وسكة اللي يروح ميرجعش.

وناشد عمرو أديب، بإلغاء انتخابات مجلس النواب بالكامل وأن نبدأ من جديد ونجعل الناس يعبروا عن إرادتهم ويدخل المندوبين إلى اللجان.

