عمرو أديب: أنا المذيع المتطرف وبقولك الغي الانتخابات

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جاءت له التقارير الواضحة أن هناك تجاوزات في الانتخابات.

وأضاف عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على فضائية "ام بي سي مصر"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يريد أن يحمل هذا الذنب، وبعدين احنا بنتكلم في ايه؟ القايمة خلصت ده نص المجلس انت عايز ايه تاني؟

وتابع: نحن نحدثك عن الإعادة في المقاعد الفردية، نحن نحدثك عن الديمقراطية، في يدكم أن تلغوا الانتخابات.

واستكمل: أنا دائما المذيع المتطرف، الغيها يا أخي واقف قدام العالم إنه تم إلغاء الانتخابات في مصر عشان عايزة الانتخابات تعبر عن الشعب بتاعها، بالمناسبة العالم كله يتعامل معك بتحسس، يعني هما مش شايفين ديمقراطيتنا عظيمة أوي.