عمرو أديب: لأول مرة في مصر يؤكد الرئيس تجاوزات الانتخابات

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لأول مرة في تاريخ مصر، رئيس الجمهورية يقول فيه تجاوزات في الانتخابات.

وأضاف عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على فضائية "ام بي سي مصر"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي تمثل الشعب وتمثل الوطنية، منوها أن الشعب المصري اليوم يقول إن هناك تجاوزات كما يؤكد ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع: الرئيس عبد الفتاح السيسي، استخدم القسم الغليظ، "بيقولك لو سمحت ارضي ربنا" منوها أن الرئيس لم لديه مشكلة في إعادة الانتخابات بس خلي صوت الناس يوصل.

وأكد أن هناك شكوك في هذه الانتخابات، أنا كمواطن مصري أما تيجي تقولي لا كانت كويسة، انت ليه عايزني أشك في هذا المجلس؟