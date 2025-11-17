أعطى له 1000 جنيه.. وصلة مزاح بين عمرو أديب ورامي صبري على الهواء

مازح الإعلامي عمرو أديب، الفنان رامي صبري على الهواء، واعطى له 1000 جنيه، بعد أداءه عدد من الأغاني خلال وجوده ضيف ببرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”.

وقال عمرو أديب، إن هناك 1000 جنيه أخرى وأديها لأحمد سعد وهاتله بيها كبدة وسجق، ليرد الفنان رامي صبري قائلا “هات 2000 جنيه عشان شيرين محتاجة حاجات كتير، ليعلق عمرو أديب قائلا ”مش هعرف أحط بنزين وأنا مروح".

وأكد رامي صبري، أن شيرين واحدة من الفنانات الكبار، معلقا “مفيش منها اثنين..أنا علاقتي كبيرة أوي مع شيرين وأحمد سعد ودايما بسأل عليها على طول”.