رامي صبري ينتهي من تصوير حلقات من برنامج ذا فويس كيدز بموسمه الجديد

اعلن الفنان رامي صبري، عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن انتهاء تصوير الحلقات المسجلة الموسم الجديد من برنامج the voice kids.



وقال رامي صبري: انتهاء تصوير ذا فويس كيدز لعام 2026 مع تيم العمل وتيم mbc .

الجدير بالذكر ان لجنة تحكيم برنامج ذا فويس كيدز سوف تشهد تغير بشكل كامل، كما حدث في برنامج ذا فويس ، حيث سيكون رامي صبري من المدربين هذا العام

وكان قد وجه الفنان رامي صبري، رسالة لجمهوره بدبي بعد حفله الاخير.

وكتب رامي صبري عبر الاستوري: “حفل دبي الاخير كان حفل رائع وجمهور عظيم جدا شكرا على الحضور الكبير وشكرا على التفاعل والحب وشكرا على التنظيم