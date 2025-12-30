غارات إسرائيلية على مناطق انتشار الاحتلال شرق خان يونس

شن الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق انتشار لقواته المحتلة شرق خان يونس ورفح ومخيم المغازي وبيت لاهيا بقطاع غزة.



واصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب خروقات متكررة وواضحة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار، ما يسفر عن شهداء وإصابات في صفوف المواطنين، إلى جانب استمرار عمليات نسف منازل المدنيين في مناطق متفرقة من القطاع.

وأصيب عدد من المواطنين، صباح أمس الاثنين، جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال على منطقة الفالوجا في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة، في وقت شن فيه الطيران الحربي غارة أخرى استهدفت مخيم جباليا، بالتزامن مع غارة جوية طالت المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط القطاع.

كما استهدفت غارات الاحتلال الجوية منطقة الشيخ زايد شرق بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها باتجاه الأحياء الشمالية لمدينة رفح جنوبًا، وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة مواصي رفح، ما تسبب بحالة من الخوف والهلع بين المواطنين.

وفي السياق ذاته، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال ارتكب 969 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، بعد مرور 80 يومًا على سريانه، موضحًا أن هذه الخروقات أسفرت عن ارتقاء 418 شهيدًا وإصابة 1141 مواطنًا، في ظل أوضاع إنسانية وصفها بـ"الموت البطيء" الذي يواجهه قطاع غزة.

أوضح المكتب الحكومي، أن جيش الاحتلال ارتكب منذ 10 أكتوبر 2025 وحتى 28 ديسمبر الجاري خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، تُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا متعمدًا لجوهر وقف إطلاق النار وبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.

وأشار البيان إلى أن الاحتلال لم يلتزم بالحد الأدنى من كميات المساعدات الإنسانية المتفق عليها، إذ لم يدخل إلى قطاع غزة خلال 80 يومًا سوى 19,764 شاحنة من أصل 48,000 شاحنة كان من المفترض إدخالها، بمتوسط يومي بلغ 253 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة مقررة، بنسبة التزام لم تتجاوز 42%.