رئيس وزراء الهند يعرب عن قلقه من محاولة استهداف مقر إقامة بوتين

عبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن قلقه من محاولة نظام كييف استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقاطعة نوفغورود.

وفي منشور له عبر حسابه على منصة "إكس"، قال مودي : "أعربنا عن قلقنا العميق إزاء التقارير التي أفادت باستهداف مقر إقامة الرئيس الروسي".

وأضاف: "الجهود الدبلوماسية الجارية هي السبيل الأكثر جدوى لإنهاء الأعمال العدائية وتحقيق السلام"، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى "التركيز على هذه الجهود وتجنب أي إجراءات قد تقوضها".

وبالأمس، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 41 طائرة مسيرة أوكرانية كانت تحلق باتجاه مقر بوتين.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن نظام كييف شنّ هجوما إرهابيا على مقر الرئاسة الروسية في مقاطعة نوفغورود الليلة الماضية باستخدام 91 طائرة مسيّرة ضاربة.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد إنه علم بهذا الهجوم من الرئيس بوتين، مضيفا: "وقد شعرت بغضب شديد حيال ذلك".