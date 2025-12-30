أعلنت القوات الروسية، أن طائرات مسيرة تابعة لها استهدفت رتلا عسكريا أوكرانيا في مدينة أوريخوف بمقاطعة زابوروجيا.

وقال رئيس طاقم طائرات الاستطلاع المسيرة، التابعة للكتيبة الاقتحام الهجومية الثالثة، الملقب بـ"كوستن"، في تصريح لوكالة الأنباء الروسية"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء،إن سرباً من طائرات الاستطلاع دون طيار الهجومية التابعة للفرقة 42 المؤللة، ضمن مجموعة قوات "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، رصد ودمر تجمعًا لمعدات القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة أوريخوف التابعة لمقاطعة زابوروجيه.

وأضاف كوستن: "إننا نستخدم في عملياتنا بشكل أساسي طائرات بدون طيار من طراز "كنياز فاندال نوفجورود"، ونعمل خلف خطوط القوات الأوكرانية بالقرب من مدينة أوريخوف، مؤكدا "أن طاقمه قادر على اختراق الدفاعات، مثل الهياكل المعدنية المضادة للطائرات دون طيار، ورصد معدات كييف المموهة".

كما تطرق إلى "استهداف مركبة تابعة للقوات الأوكرانية لمنعهم من التحرك، وإيصال الإمدادات والمياه إلى رفاقهم في الميدان، ومنعهم من التناوب".

وتقع أوريخوف على بعد حوالي 40 كيلومترًا من مدينة جوليايبولي، التي أعلنت القوات الروسية تحريرها مؤخرًا.