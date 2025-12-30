رئيس جامعة الجيزة: أجرينا 200 عملية خلال التشغيل التجريبي للمستشفى الجامعي

قال الدكتور أحمد سامح فريد، وزير الصحة الأسبق ورئيس جامعة الجيزة الجديدة، إلى أنه تم إجراء أكثر من 200 عملية جراحية خلال مرحلة التشغيل التجريبي، إلى جانب تنفيذ عشرات عمليات قسطرة القلب، بما يعكس جاهزية المستشفى للتشغيل الكامل وتقديم خدمات طبية متقدمة.

مستشفى مجهز بأحدث الإمكانات الطبية

وأوضح فريد أن المستشفى الجامعي يضم 95 سريرًا داخليًا، و24 سرير عناية مركزة، و10 حضانات حديثي الولادة، و7 غرف عمليات، إضافة إلى وحدات الغسيل الكلوي، والعلاج الكيماوي، وقسطرة القلب، والطوارئ، والأشعة المتقدمة، ما يجعلها مركزًا طبيًا متكاملًا.

نموذج متوازن بين التعليم والاستثمار

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المستشفى يعمل وفق نموذج 70% اقتصادي و30% تعليمي، بما يضمن تحقيق عائد استثماري مستدام، مع الاستمرار في تقديم خدمة تعليمية وعلاجية عالية الجودة.

دعم مجتمعي وخدمة علاجية مجانية

وأكد فريد أن الجامعة تدير مستشفى خدمة مجتمع بمنطقة السيدة نفيسة بطاقة 60 سريرًا يقدم خدمات علاجية وتشخيصية مجانية بالكامل، ويتردد عليه نحو 150 مريضًا يوميًا.