مدبولي: الصحة والتعليم على رأس الأولويات بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملفي الصحة والتعليم يأتيان على رأس اهتمامات الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين يمثل أولوية قصوى للحكومة خلال المرحلة الحالية.

توجيهات رئاسية بتطوير الخدمات الصحية

وأوضح مدبولي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بإصلاح وتطوير المنظومة الصحية، بما يضمن تقديم خدمة طبية لائقة تليق بالمواطن المصري، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم هذا القطاع الحيوي، سواء من خلال تحديث البنية التحتية أو رفع كفاءة الكوادر الطبية.

التأمين الصحي الشامل خطوة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية

وقال رئيس الوزراء: «كل اللي يهمّنا أن يكون عندنا مسار واضح ونمشي بخطوات جادة لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل»،مؤكدًا أن المنظومة الجديدة تمثل نقلة نوعية في تقديم الرعاية الصحية، وتهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حصول جميع المواطنين على خدمة صحية متكاملة دون تمييز.

التعليم ركيزة أساسية لبناء الإنسان

وأشار مدبولي إلى أن التعليم لا يقل أهمية عن الصحة، لافتًا إلى أن الدولة تعمل بالتوازي على تطوير العملية التعليمية، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري القادر على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.