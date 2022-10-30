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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الصحة الأسبق: الدولة تهتم بتقديم علاج مجاني للمواطن

أرشيفية
أرشيفية

أكد الدكتور أحمد سامح فريد، وزير الصحة الأسبق، أن فكرة طرح المستشفيات الحكومية للاستثمار ممتاز وسيوفر للجميع سواء المستثمر أو الدولة تكلفة استثمارية، مشيرا إلى أنه كان هناك اقتراح بأن تضخ الجامعات الخاصة في المستشفيات الحكومية بدلا من تأسيس مستشفيات خاصة بها.

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وأضاف الدكتور أحمد سامح فريد خلال تصريحات تليفزيونية في برنامج “حديث القاهرة” المذاع على قناة “القاهرة والناس” الفضائيه، أن نسبة اشغال مستشفيات وزارة الصحة متدنية عدا بعض المراكز الكبرى مثل معهد ناصر، كما أن الدولة مهتمة بتقديم علاج مجاني للمواطنين وهذا لا يحدث في أي دولة في العالم.

وأشار الدكتور أحمد سامح فريد، وزير الصحة الأسبق، إلى أن 25 سنة هي مدة عادلة للقطاع الخاص في الانتفاع بالمستشفيات الحكومية لتحقيق جدواها الاقتصادية، مؤكدا أن تمويل القطاع الخاص جاد وجاهز للمشاركة في المستشفيات الحكومية.

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