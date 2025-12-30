الحاجة فاطمة تحفظ القرآن الكريم بعمر 80 عامًا في قنا| فيديو

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية" تقريرًا مصورًا عن الحاجة فاطمة التي تمكنت من حفظ القرآن الكريم كاملًا في فصول محو الأمية بمحافظة قنا وهي بعمر الثمانين.

نجاح مستمر في تحفيظ القرآن

وقال أحمد عبد القادر، مدير مكتب تحفيظ القرآن، إن الحاجة فاطمة التحقت بفصول محو الأمية بهدف حفظ القرآن الكريم، ونجحت في ذلك، ثم استمرت في حفظ القرآن الكريم لأكثر من عشرين عامًا، معبرًا عن أن قصتها تمثل قدوة للجميع، وأن التعليم وحفظ القرآن لا يرتبطان بعمر محدد.

كلمة الحاجة فاطمة

وقالت الحاجة فاطمة عطيتو: "أنا ست بيت وحرصت على الالتحاق بفصول محو الأمية، وفي البداية كنت أردد جملة (بعد ما شاب ودوه الكتاب)، ولكن المعلمين شجعوني على مواصلة التعليم والتوجه نحو حفظ القرآن الكريم".

وأضافت: "القرآن الكريم نعمة، وحياتي مليئة بالخير والسعادة منذ أن بدأت بحفظه".