طقس اليوم.. أجواء خريفية تميل للبرودة وتراجع في درجات الحرارة| فيديو

رصد برنامج «صباح الخير يا مصر» استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، وفقًا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية، التي أشارت إلى سيطرة أجواء خريفية تميل للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، مع اعتدال نسبي نهارًا على أغلب المناطق.

برودة صباحية واستقرار نسبي نهارًا

وأوضحت الهيئة، أن الطقس يشهد برودة ملحوظة في الصباح مع ارتفاع تدريجي خلال النهار، بينما يظل دافئًا نسبيًا على جنوب الصعيد، قبل أن تعاود الحرارة انخفاضها سريعا بعد غروب الشمس، ليصبح الطقس مائلًا للبرودة ليلًا ويتحول إلى بارد على الطرق السريعة والمناطق الداخلية.

سحب منخفضة ورذاذ محتمل على السواحل الشمالية

كما أشارت الأرصاد إلى تكوّن سحب منخفضة ومتفرقة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وصولًا إلى جنوب الجمهورية، مع احتمالية سقوط رذاذ خفيف على بعض المناطق الشمالية.

ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى: 23 العظمى – 14 الصغرى

الإسكندرية: 22 – 13

العاصمة الإدارية: 23 – 11

6 أكتوبر: 24 – 11

شبين الكوم: 22 – 13

طنطا: 22 – 13

الزقازيق: 23 – 14

المنصورة: 22 – 13

الإسماعيلية: 23 – 12

السويس: 23 – 11

الفيوم: 23 – 10

بني سويف: 23 – 10

المنيا: 24 – 11