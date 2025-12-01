قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجدول الزمني لإعادة الانتخابات بالمرحلة الأولى من مجلس النواب بالدوائر الملغاه.. خاص
صاحب معرض سيارات يتصالح مع أفشة.. محامي لاعب الأهلي يكشف تفاصيل مثيرة
حالة الطقس غدا.. هيئة الأرصاد تتوقع أمطارا وشبورة
جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد النخبة في لواء غزة التابع لحركة الجهاد
الوطنية للانتخابات: جدول زمني لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في الدوائر الملغاة
شروط الحصول على السيارة الجديدة البديلة للتوكتوك في محافظة الجيزة
رئيس مصر للطيران يلتقي وفد رفيع المستوى من مجموعة طيران أبوظبي
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الاثنين 1 ديسمبر
دار الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة مساعدةً لمن أراد الزواج
استثناءات لـ الأعمال الشاقة.. ساعات راحة ممنوحة قانونا لهؤلاء الموظفين
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية بمعرض إيديكس 2025
وزير الري: مصر من أوائل الدول الداعية لتعيين مبعوث أممي خاص بقضايا المياه
حالة الطقس غدا.. هيئة الأرصاد تتوقع أمطارا وشبورة

حالة الطقس غدا .. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء بارد في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وفرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

شبورة مائية

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.75 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 23 14

العاصمة الإدارية 23 11

6 أكتوبر 24 11

بنهــــا 22 13

دمنهور 22 13

وادي النطرون 23 12

كفر الشيخ 22 13

المنصورة 22 13

الزقازيق 23 14

شبين الكوم 22 13

طنطا 22 13

دمياط 21 16

بورسعيد 22 17

الإسماعيلية 23 12

السويس 23 11

العريش 22 14

رفح 22 15

رأس سدر 22 14

نخل 23 07

كاترين 19 07

الطور 25 16

طابا 23 13

شرم الشيخ 27 20

الإسكندرية 22 13

العلمين 21 12

مطروح 22 13

السلوم 22 13

سيوة 21 07

رأس غارب 25 17

الغردقة 26 18

سفاجا 25 18

مرسى علم 26 19

شلاتين 28 23

حلايب 26 24

أبو رماد 28 22

رأس حدربة 25 24

الفيوم 23 10

بني سويف 23 10

المنيا 24 11

أسيوط 23 11

سوهاج 25 12

قنا 26 13

الأقصر 27 13

أسوان 28 15

الوادي الجديد 27 15

أبوسمبل 28 16

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 31 23

المدينة المنورة 29 15

الرياض 27 16

المنامة 28 21

أبوظبي 28 19

الدوحة 28 20

الكويت 26 17

دمشق 17 06

بيروت 22 17

عمان 18 08

القدس 18 07

غزة 23 15

بغداد 25 11

مسقط 27 20

صنعاء 22 06

الخرطوم 35 23

طرابلس 21 14

تونس 19 08

الجزائر 17 10

الرباط 19 09

نواكشوط 28 18

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى - الصغرى

أنقرة 11 01-

إسطنبول 15 07

إسلام آباد 20 06

نيودلهي 25 12

جاكرتا 31 24

بكين 04 05-

كوالالمبور 32 24

طوكيو 19 10

أثينا 17 10

روما 14 06

باريس 09 05

مدريد 10 03

برلين 05 01

لندن 12 05

مونتريال 04- 07-

موسكو 02 01

نيويورك 05 01

واشنطن 07 02

أديس أبابا 23 10

