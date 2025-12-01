جومانا مراد تكشف عن أول بطولة مطلقة لها فى الدراما المصرية وحقيقة دخولها عالم الغناء

تحدثت الفنانة جومانا مراد عن احدث اعمالها المنتظرة وهو مسلسل “خلايا رمادية” والذى يعتبر اول بطولة مطلقة لها فى الدراما المصرية ، وكشفت أيضًا عن كواليس دخولها عالم الغناء بعد تسجيلها لأغنية .

وقالت جومانا مراد خلال لقائها مع et بالعربي: ان طبيعية المسلسل ودورها مثابة مفاجأة لجمهورها ، والعمل مكون من ١٥ حلقة ومن تأليف مريم نعوم وإخراج سعد هنداوي .

وعن مشاركتها فى موسم الرياض بعمل مسرحي ، اعربت جومانا مراد عن سعادتها بالمشاركة فى عمل مسرحي لأول مرة ضمن موسم الرياض ، خاصة ان دورها يحمل الطابع الكوميدي.

وتحدث جومانا مراد عن اول اغنية كانت من المقرر ان تطرحها منذ فترة ، وقالت جومانا مراد ، انها بعد ان انتهت من تسجيل الأغنية شعرت بأنها لا تريدها وتركت الموضوع بشكل نهائي ، وعلقت مازحة: “انا مودية جدا وكنت مقتنعة بالموضوع بس بعد كدة لقيت نفسي مش عايزاها”.

وكانت شاركت النجمة جومانا مراد في حفل «ذا جراند بول الملكي»، الذي يُقام لأول مرة في مصر داخل قصر عابدين التاريخي.

و خطفت الأنظار بإطلالة ملكية أبهر حاضري الحفل، مرتدية فستانًا فخمًا ممزوجًا بين الأصفر الذهبي الصارخ والأسود، بتصميم يجمع بين الأناقة والرقي.

وجاء الجزء العلوي من الفستان مصنوعًا من الدانتيل الأسود الفاخر على شكل زخارف أنيقة، مع ياقة على شكل قلب (كورسيه) أبرزت جمال قوامها برقي، أما الجزء السفلي فكان واسعًا ومنفوشًا بطبقات من القماش اللامع باللون الأصفر الزاهي، مما منح الإطلالة طابعًا ملكيًا متكاملًا يليق بأجواء الحفل الفخم.

جومانا مراد وحفل «ذا جراند بول الملكي»

وقالت جومانا مراد: «سعدت جدًا بالمشاركة في هذا الحفل الفخم الذي يجمع بين الأناقة والعمل الإنساني، ففكرته تعكس قيمة العطاء والتكافل التي نحتاجها دائمًا في مجتمعاتنا».

وأكدت جومانا مراد أن مثل هذه الفعاليات تبرهن على أن الفن يمكن أن يكون وسيلة للخير والتأثير الإيجابي، معربة عن فخرها بالمشاركة وسط نخبة من الشخصيات المؤثرة في العالم العربي الذين اجتمعوا من أجل هدف نبيل واحد.

واختتمت حديثها قائلة: «أعتز بكوني جزءًا من هذا الحدث الذي يجسد معنى الإنسانية الحقيقية، ويُظهر أن الجمال الحقيقي هو في العطاء، والحفل يُقام بالمجان لمصر باعتباره حدثًا خيريًا يهدف إلى دعم ومساعدة المحتاجين في مختلف أنحاء العالم».