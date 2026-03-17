بالفِضّة والزخارف.. سالي مبارك تكشف خامات إكسسوارات دولة التلاوة

كشفت سالي مبارك، مصممة الحُلي التي نفذت إكسسوارات مسابقة دولة التلاوة، عن أبرز كواليس العمل والتحديات التي واجهتها خلال تصميم القطع الخاصة بالبرنامج.

وأكدت في تصريح خاص لصدى البلد، أن أصعب التحديات تمثلت في تحقيق التوازن بين الجمال والبساطة، بحيث تكون الإكسسوارات لافتة على الشاشة دون أن تشتت انتباه المشاهدين عن جوهر البرنامج.

وأوضحت أنها اعتمدت على خامات مميزة مثل الفضة، لما تمنحه من إحساس بالفخامة والبساطة في الوقت نفسه، بالإضافة إلى ملاءمتها من حيث الشكل والراحة للمتسابقين أثناء الظهور.

وأضافت أن تنفيذ الإكسسوارات مر بعدة مراحل، بدأت بالبحث والتصميم، وصولًا إلى التنفيذ النهائي، وذلك لضمان خروج القطع بشكل يعبر عن فكرة البرنامج وطبيعته.

وأشارت إلى أنه كان هناك تنسيق مستمر مع منسقة الأزياء نعيمة كامل، بهدف تحقيق الانسجام بين الإكسسوارات والملابس، إلى جانب توافقها مع الديكور العام للبرنامج، بما يضمن ظهورًا متكاملًا على الشاشة.