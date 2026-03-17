مصممة الحُلي سالي مبارك تكشف كواليس تنفيذ اكسسوارات دولة التلاوة

كشفت سالي مبارك، مصممة الحُلي التي نفذت إكسسوارات المتسابقين في مسابقة دولة التلاوة، عن كواليس تصميم القطع التي ظهرت خلال البرنامج، مؤكدة أن الفكرة جاءت بهدف إضافة لمسة جمالية وهوية مميزة للمشاركين.

وأوضحت "مبارك" في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الإكسسوارات صُممت بما يتناسب مع طبيعة البرنامج الدينية والثقافية، بحيث تعكس روح التلاوة والوقار، وفي الوقت نفسه تمنح المتسابقين مظهرًا متناسقًا وأنيقًا أمام الجمهور.

التصميمات تبرز الفن الإسلامي

وأضافت أن الهدف الأساسي من التصميم كان إبراز جمال الفن الإسلامي والزخارف العربية بشكل عصري، مع الحفاظ على البساطة التي تتماشى مع أجواء تلاوة القرآن الكريم.

وعن مشاركتها في هذا العمل، أعربت سالي مبارك عن سعادتها الكبيرة، مؤكدة أن المشاركة في مشروع مرتبط بالقرآن الكريم يحمل قيمة خاصة لديها، خاصة أن برنامج دولة التلاوة يُعد من أبرز الفعاليات التي تسلط الضوء على جمال التلاوة وتدعم المواهب الشابة في مصر والعالم العربي.

وأشارت إلى أن شعورها بالفخر تضاعف خلال لحظة تسليم الدروع التي قامت بتنفيذها، والتي جرت بحضور عبد الفتاح السيسي، معتبرة أن المشاركة في حدث بهذا الحجم شرف كبير ومسؤولية تعتز بها.