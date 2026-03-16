برلماني: سيناريوهات الحكومة للطاقة تضمن استقرار الأسعار في السوق المحلي
العراق.. مقتل وإصابة 15 من الحشد الشعبي في الأنبار
ثابت ومتحركش من سنة .. الدواء تنفي زيادة أسعار الأنسولين
ليلة تترقبها القلوب.. بث مباشر صلاة التهجد من الجامع الأزهر ليلة 27 رمضان
الدفاع القطرية تعلن التصدي لـ13 صاروخا باليستيا
الأرصاد تُحذر من تقلبات جوية حادة وأمطار ورياح مثيرة للأتربة بهذا الموعد
أول تعليق من نيمار بعد استبعاده من قائمة منتخب البرازيل
أزمات متزامنة ترفع تكلفة الطيران في الولايات المتحدة وتربك حركة الملايين
الرئيس السيسي يؤكد دعم ومساندة مصر الكاملة للسعودية في ظل التطورات الحالية بالشرق الأوسط
كاف يجتمع غدًا للنظر في قضايا المغرب والأهلي
أربيلوا يعلن غياب بيلينجهام عن ريال مدريد
القومي لتنظيم الاتصالات: تخصيص خطوط للأطفال وحملات توعية لحمايتهم من مخاطر الإنترنت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالزغاريد .. أهالي كفر صقر يحتفلون بالقارئ محمد كامل الفائز بدولة التلاوة

القارئ محمد كامل
القارئ محمد كامل
محمد الطحاوي

شهد مركز ومدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية فرحة عارمة عقب فوز ابن المركز القارئ محمد محمد كامل بالمركز الأول في مسابقة برنامج “دولة التلاوة” للقرآن الكريم، وتكريمه اليوم من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الإحتفالية التي أقامتها وزارة الأوقاف بمناسبة الإحتفال بليلة القدر، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، بحضور المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

وشهد وصول القارئ الي منزلة احتشاد الأهالي أمام المنزل وانطلاق الزغاريد وتقديم التهاني الي اسرة القارئ والاشادة به وبحسن تربيته واخلاقة.

ومن جانبه تقدم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بخالص التهاني وأطيب التبريكات الي القارئ معرباً عن بالغ اعتزازه وفخره بهذا الإنجاز الذي حققه أحد أبناء المحافظة، مؤكدًا أن ما قدمه المتسابق يعكس موهبة أصيلة وأداءً روحانيًا متميزًا اتسم بالإتقان والخشوع، مؤكداً أنه يمثل نموذجًا مشرفًا للشباب المصري، ويُعد إضافة جديدة ومضيئة إلى سجل إنجازات أبناء المحافظة في المحافل الدينية.

كما وجّه المحافظ خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإلى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، تقديرًا لجهودهما في رعاية ودعم المواهب الشابة من حفظة كتاب الله، مؤكدًا أن برنامج “دولة التلاوة” يمثل نافذة مشرقة تعيد للمصريين ثقتهم في ميراثهم القرآني الأصيل، ويعد خطوة رائدة في اكتشاف ودعم المواهب القرآنية وإحياء فنون التلاوة المصرية الأصيلة، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر الرائدة كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني الوسطي المستنير.

ودعا "الأشمونى" الله عز وجل أن يبارك في القارئ الواعد، وأن يوفقه لمزيد من النجاح والتفوق، مؤكدًا أنه يمثل نموذجًا مشرفًا للشباب المصري الطموح، وامتدادًا أصيلًا لمدرسة التلاوة المصرية العريقة، متمنيًا له دوام التألق ومزيدًا من التميز في مسيرته القرآنية.

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب الآن في مصر .. انخفاض يضرب عيار 21

العيد الجمعة ولا السبت؟ الإفتاء: استطلاع هلال شهر شوال الخميس

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الاثنين 16 مارس 2026

الجمعة أم السبت.. موعد عيد الفطر 2026 .. دار الإفتاء تحدد موعده الصحيح

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار

اعترافات صادمة في قضية عروس بورسعيد .. ماذا قالت المتهمة؟

إيقاف المذيعة.. قرار عاجل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة الزمالك

سامح شكري: دول الخليج تمتلك قدرات دفاعية.. وتمارس سياسة ضبط النفس.. فيديو

أحمد موسى يعلن أسماء الفائزين في مسابقة نورانيات قرآنية.. 10 رابحين

سامح شكري : الحرب في غزة كشفت تحديات كبيرة لمنظومة العدالة الدولية

هواوي تدخل سباق السيارات بطرازات كهربائية جديدة لمنافسة شاومي

سيارة هواوي
سيارة هواوي
سيارة هواوي

السكوالين
السكوالين
السكوالين

سيارات بالسوق المحلى
سيارات بالسوق المحلى
سيارات بالسوق المحلى

محمد حماد
محمد حماد
محمد حماد

اعترافات المتهمة

اعترافات صادمة في قضية عروس بورسعيد .. ماذا قالت المتهمة؟

