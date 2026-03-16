بالزغاريد .. أهالي كفر صقر يحتفلون بالقارئ محمد كامل الفائز بدولة التلاوة

شهد مركز ومدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية فرحة عارمة عقب فوز ابن المركز القارئ محمد محمد كامل بالمركز الأول في مسابقة برنامج “دولة التلاوة” للقرآن الكريم، وتكريمه اليوم من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الإحتفالية التي أقامتها وزارة الأوقاف بمناسبة الإحتفال بليلة القدر، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، بحضور المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

وشهد وصول القارئ الي منزلة احتشاد الأهالي أمام المنزل وانطلاق الزغاريد وتقديم التهاني الي اسرة القارئ والاشادة به وبحسن تربيته واخلاقة.

ومن جانبه تقدم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بخالص التهاني وأطيب التبريكات الي القارئ معرباً عن بالغ اعتزازه وفخره بهذا الإنجاز الذي حققه أحد أبناء المحافظة، مؤكدًا أن ما قدمه المتسابق يعكس موهبة أصيلة وأداءً روحانيًا متميزًا اتسم بالإتقان والخشوع، مؤكداً أنه يمثل نموذجًا مشرفًا للشباب المصري، ويُعد إضافة جديدة ومضيئة إلى سجل إنجازات أبناء المحافظة في المحافل الدينية.

كما وجّه المحافظ خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإلى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، تقديرًا لجهودهما في رعاية ودعم المواهب الشابة من حفظة كتاب الله، مؤكدًا أن برنامج “دولة التلاوة” يمثل نافذة مشرقة تعيد للمصريين ثقتهم في ميراثهم القرآني الأصيل، ويعد خطوة رائدة في اكتشاف ودعم المواهب القرآنية وإحياء فنون التلاوة المصرية الأصيلة، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر الرائدة كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني الوسطي المستنير.

ودعا "الأشمونى" الله عز وجل أن يبارك في القارئ الواعد، وأن يوفقه لمزيد من النجاح والتفوق، مؤكدًا أنه يمثل نموذجًا مشرفًا للشباب المصري الطموح، وامتدادًا أصيلًا لمدرسة التلاوة المصرية العريقة، متمنيًا له دوام التألق ومزيدًا من التميز في مسيرته القرآنية.