من وحي الخط العربي.. سالي مبارك تتحدث عن إكسسوارات دولة التلاوة

كشفت سالي مبارك، مصممة إكسسوارات مسابقة دولة التلاوة، عن تفاصيل تجربتها في تنفيذ القطع الخاصة بالبرنامج، مؤكدة أن مشاركتها في عمل مرتبط بالقرآن الكريم كانت مصدر فخر وامتنان كبير لها.

وأوضحت مبارك، في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أن برنامج دولة التلاوة يُعد من أبرز الفعاليات الدينية والثقافية، ليس فقط في مصر ولكن في العالم العربي، لما يقدمه من رسالة مهمة تسلط الضوء على جمال تلاوة القرآن الكريم وتُبرز المواهب الشابة.



وأضافت أن شعورها بالفخر تضاعف خلال لحظة تسليم الدروع التي شاركت في تنفيذها، والتي أُقيمت بحضور عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن المشاركة في حدث بهذا المستوى تمثل شرفًا كبيرًا ومسؤولية تعتز بها.

تفاصيل تصميم الاكسسوارات

وعن تفاصيل التصميم، أشارت إلى أنها استلهمت أفكار الإكسسوارات من الفن الإسلامي والزخارف العربية التقليدية، بالإضافة إلى الخطوط العربية، لما تحمله من معانٍ جمالية وروحانية تعكس طبيعة البرنامج.

وأوضحت أن ما جذبها للمشاركة هو القيمة الدينية والثقافية الكبيرة للبرنامج، مؤكدة أنه يقدم رسالة مميزة للجمهور في مصر والعالم العربي.

التعاون مع المتحدة

وفيما يتعلق بالتجربة العملية، أكدت سالي مبارك أنه لم يكن هناك تعامل مباشر مع المتسابقين، بل كان التعاون مع الشركة المتحدة للإنتاج، مشيدة بمستوى الاحترافية والاحترام داخل فريق العمل، وهو ما ساهم في خروج التجربة بشكل مميز.