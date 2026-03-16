الفائز بجائزة الجمهور في «دولة التلاوة»: بداية الطريق.. وأسعى لأكون سفيرًا للقرآن

أعرب عمر علي، الفائز بالمركز الأول بجائزة الجمهور في برنامج دولة التلاوة، عن سعادته الكبيرة بعد إعلان فوزه، مؤكدًا أن تلك اللحظة كانت مؤثرة للغاية في حياته.

وقال عمر علي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إن لحظة إعلان اسمه ضمن الفائزين جعلته يشعر بامتنان عميق لاستجابة الله سبحانه وتعالى، مضيفًا أن هذا الفوز يمثل بالنسبة له بداية الطريق وليس نهايته.

وأوضح أنه يخطط لأن يكون سفيرًا للقرآن الكريم، ليس فقط من خلال حسن التلاوة والأداء، ولكن أيضًا بالأخلاق والقيم التي يدعو إليها القرآن.

وأشار إلى أن والديه شعرا بفخر كبير بعد فوزه بتصويت الجمهور، مؤكدًا أنه يحمد الله على محبة الناس ودعمهم له.

ووجه رسالة إلى الشباب الراغبين في التقدم للنسخة الثانية من برنامج دولة التلاوة، قائلًا: «من أراد الدنيا والآخرة معًا فعليه بالقرآن الكريم