5 % من أصوات الناخبين.. نتيجة الغد تحسم 142 نائبا ببرلمان 2026

عبد الرحمن سرحان

تعلن الهيئة الوطنهية للانتخابات، غدا الثلاثاء، عن نتيجة انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب، والتي تتضمن إعلان موقف القائمة الوطنية في دائرتي قطاع القاهرة وشمال ووسط الدلتا وقطاع شرق الدلتا.

وتضم قائمة قطاع القاهرة وشمال ووسط الدلتا 102 مرشحا فيما تضم قائمة شرق الدلتا 40 مرشحا، وتتنافس بمفردها في الانتخابات ليكون الإجمالي 142 مرشحا ينضموا إلى 142 آخرين كانوا قد خاضوا الانتخابات في الجيزة والصعيد وغرب الدلتا وفازوا في المرحلة الأولى.

القائمة الوطنية من أجل مصر

وفي هذا الصدد، نستعرض ما تحتاجه القائمة الوطنية من أجل مصر التي خاضت الانتخاب بنظام القائمة بمفردها، للفوز في انتخابات المرحلة الثانية في القاهرة وشمال ووسط الدلتا وشرق الدلتا.

وحدد قانون انتخابات مجلس النواب نصاب الفوز في الانتخابات سواء الفردي أو للقوائم مع مراعاة عدد المرشحين.

نصاب الفوز للقائمة 

ونصت المادة 23  على أن القائمة الفائزة هي التي تحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، وإذا لم تحقق أي قائمة هذه الأغلبية، تُعاد الانتخابات بين القائمتين اللتين حصدتا أكبر عدد من الأصوات، وتفوز القائمة التي تنال أعلى الأصوات الصحيحة في الإعادة.

وفي حال وجود قائمة واحدة فقط في دائرة القوائم، تُعلن فوزها بشرط حصولها على 5% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين، وإذا لم تحقق هذه النسبة يُعاد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.

وبالتالي، فإن القائمة الوطنية من أجل مصر تحتاج فقط إلى 5% من أصوات المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.

نصاب الفوز للفردي

في المقابل يعلن فوز المترشح في النظام الفردي إذا حصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة في دائرته الانتخابية.

 وفي حال عدم حصول أي مترشح على هذه الأغلبية، تُعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، بعدد يعادل ضعف عدد المقاعد المخصصة للإعادة، ويتم إعلان فوز من يحصلون على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة بعد جولة الإعادة.

أما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد، تُجرى الانتخابات بينهم مباشرة، ويُعلن فوز من حصلوا على أعلى الأصوات الصحيحة وفقًا لعدد المقاعد.

المادة (24)، فقد تناولت حالة المترشح الوحيد أو القائمة الوحيدة، حيث يُعلن انتخاب المترشح الوحيد إذا حصل على 5% على الأقل من إجمالي الناخبين المقيدين في الدائرة، وإلا يُعاد فتح باب الترشح لشغل المقعد.


 

