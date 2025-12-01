قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الداخلية تكشف تفاصيل تعدي سيدة على نجل زوجها في الفيوم
قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان
سماعة الرأس موتورولا Moto Buds Loop .. تحت المجهر
500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة
البرهان يحدد شرطا واحدا لحل الأزمة السودانية.. تعرف عليه
كأس العرب .. عمر خربين يسجل هدفا عالميا لمنتخب سوريا أمام تونس
مساعدات سعودية إلى فلسطين بقيمة 90 مليون دولار
تحذير أوروبي من تصعيد إسرائيلي محتمل ضد إيران خلال العام المقبل
مدرعات وربات قتالية ومنصات إطلاق مسيرات في جناح شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية بمعرض إيديكس 2025
صدمة جديدة لأسرة إسماعيل الليثي.. سقوط سقف جراج على سيارة أرملته في الجيزة
الاتحاد الأوروبي: روسيا لا تريد السلام في أوكرانيا.. وسنزيد الدعم العسكري إلى كييف
احتيال إلكتروني يهدد مسافري شركة طيران "إل عال" الإسرائيلية
إعلان نتيجة انتخابات النواب غدا.. تعرف على الضوابط القانونية للإعادة بين المرشحين

عبد الرحمن سرحان

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، غدا الثلاثاء، النتيجة الرسمية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد الانتهاء من عمليات الفرز ومراجعة محاضر اللجان العامة والفرعية.

وفي هذا الصدد، تبرز أهمية استعراض الضوابط القانونية التي تحكم إعلان الفائزين وآليات إجراء الإعادة بين المرشحين، خاصة مع تزايد التساؤلات حول كيفية انتقال المرشحين لجولة الإعادة وشروط الفوز النهائي، وفقًا لما حدده قانون انتخابات مجلس النواب في المادتين (23) و(24).

النظام الفردي.. متى تُجرى الإعادة؟

تنص المادة (23) على أن المترشح يُعلن فائزًا إذا حصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة في دائرته.

إذا لم يحقق أي مرشح هذه الأغلبية، تُعاد الانتخابات بين أعلى المرشحين حصولًا على الأصوات بعدد يعادل ضعف عدد المقاعد المخصصة للإعادة.

يفوز في جولة الإعادة من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

وإذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد، تُجرى الانتخابات بينهم مباشرة دون استكمال العدد.

نظام القوائم.. الفوز بالأغلبية المطلقة و 5 % لو كانت بم فردها

تفوز القائمة الحاصلة على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة.

إذا لم تحصل أي قائمة على هذه الأغلبية، تُعاد الانتخابات بين القائمتين الأعلى أصواتًا، وتفوز في الإعادة القائمة التي تحصد أعلى الأصوات الصحيحة.

حالة المترشح أو القائمة الوحيدة (المادة 24)

يُعلن انتخاب المترشح الوحيد إذا حصل على 5% على الأقل من إجمالي الناخبين المقيدين بالدائرة.

إذا لم يحصل على هذه النسبة، يُعاد فتح باب الترشح.

وفي القوائم، يفوز نفس الشرط: قائمة واحدة + الحصول على 5% من الأصوات المقيدة، وإلا يعاد فتح باب الترشح.

انتخابات مجلس النواب الانتخابات انتخابات النواب البرلمان اخبار البرلمان

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

زيت التموين

طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين بدءا من اليوم

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

كأس العرب

بالتردد.. 17 قناة ناقلة لـ كأس العرب 2025 بمشاركة منتخب مصر

البطاقة الشخصية

خطوات ورسوم استخراج البطاقة الشخصية 2025 .. دليلك الشامل

الداخلية تكشف حقيقة القبض على شخص رفض الاشتراك فى الحملات الإنتخابية

المتهم

سائق توك توك يلقى ابنته من الطابق الثالث بشبرا الخيمة

نقل المصابين للمستشفى

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 4 في حادث مروري على صحراوي سمالوط بالمنيا

صنع في مصر| مدرعات وكاسحات ألغام بجناح مجموعة أمستون الدولية بمعرض إيديكس 2025

جناح مجموعة أمستون الدولية
جناح مجموعة أمستون الدولية
جناح مجموعة أمستون الدولية

IRIS-T.. أحدث منظومة دفاع جوي عالمية تمتلكها مصر في معرض إيديكس 2025| شاهد

منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025
منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025
منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025

طريقة عمل حواوشي القنبلة.. اعرفي المقادير

طريقة عمل حواوشى القنبله
طريقة عمل حواوشى القنبله
طريقة عمل حواوشى القنبله

مدرعات وربات قتالية ومنصات إطلاق مسيرات في جناح شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية بمعرض إيديكس 2025

منتجات شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية
منتجات شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية
منتجات شركة إيجلز انترناشيونال للأنظمة الدفاعية

القطة

القبض على شخص تعدى على قطة بعصا خشبية بالشرقية

منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025

IRIS-T.. أحدث منظومة دفاع جوي عالمية تمتلكها مصر في معرض إيديكس 2025| شاهد

المدفع المصري EGY k9A1

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

البرتغالي فيريرا المدير الفنى السابق

إيجار الشقة واشتراك المنصة.. مدرب الزمالك يكشف عن أسرار النادي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غزة إبادة الإنسان والبيئة معاً

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

