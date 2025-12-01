إعلان نتيجة انتخابات النواب غدا.. تعرف على الضوابط القانونية للإعادة بين المرشحين

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، غدا الثلاثاء، النتيجة الرسمية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد الانتهاء من عمليات الفرز ومراجعة محاضر اللجان العامة والفرعية.

وفي هذا الصدد، تبرز أهمية استعراض الضوابط القانونية التي تحكم إعلان الفائزين وآليات إجراء الإعادة بين المرشحين، خاصة مع تزايد التساؤلات حول كيفية انتقال المرشحين لجولة الإعادة وشروط الفوز النهائي، وفقًا لما حدده قانون انتخابات مجلس النواب في المادتين (23) و(24).

النظام الفردي.. متى تُجرى الإعادة؟

تنص المادة (23) على أن المترشح يُعلن فائزًا إذا حصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة في دائرته.

إذا لم يحقق أي مرشح هذه الأغلبية، تُعاد الانتخابات بين أعلى المرشحين حصولًا على الأصوات بعدد يعادل ضعف عدد المقاعد المخصصة للإعادة.

يفوز في جولة الإعادة من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

وإذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد، تُجرى الانتخابات بينهم مباشرة دون استكمال العدد.

نظام القوائم.. الفوز بالأغلبية المطلقة و 5 % لو كانت بم فردها

تفوز القائمة الحاصلة على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة.

إذا لم تحصل أي قائمة على هذه الأغلبية، تُعاد الانتخابات بين القائمتين الأعلى أصواتًا، وتفوز في الإعادة القائمة التي تحصد أعلى الأصوات الصحيحة.

حالة المترشح أو القائمة الوحيدة (المادة 24)

يُعلن انتخاب المترشح الوحيد إذا حصل على 5% على الأقل من إجمالي الناخبين المقيدين بالدائرة.

إذا لم يحصل على هذه النسبة، يُعاد فتح باب الترشح.

وفي القوائم، يفوز نفس الشرط: قائمة واحدة + الحصول على 5% من الأصوات المقيدة، وإلا يعاد فتح باب الترشح.