بالتردد.. 17 قناة ناقلة لـ كأس العرب 2025 بمشاركة منتخب مصر

تنطلق اليوم النسخة الحادية عشر من بطولة كأس العرب التى تستضيفها قطر على 6 ملاعب وتستمر حتى الثامن عشر من الشهر الحالى بمشاركة ستة عشر منتخبا.



ويستهل منتخب قطر مشواره فى البطولة بلقاء منتخب فلسطين فى السادسة إلا الربع مساء على ملعب البيت فى مدينة الخور ضمن المجموعة الأولى، وتسبقه مواجهة المنتخب التونسى أمام منتخب سوريا فى الثالثة عصرا على ملعب أحمد بن على، وسيقام حفل افتتاح البطولة فى الخامسة والنصف مساء.



منتخب مصر يشارك فى كأس العرب

ويشارك منتخب مصر فى البطولة بالمنتخب الثانى، بقيادة حلمى طولان، ويفتتح مبارياته ضمن المجموعة الثالثة أمام الكويت فى الرابعة والنصف عصر غد، وتضم المجموعة معهما الأردن والإمارات.



اهتمام جماهيري كبير

تحظى البطولة باهتمام جماهيرى كبير، خاصة بعد نجاح النسخة الاستثنائية الماضية، تحت مظلة الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، وتشهد تخصيص جوائز مالية قياسية تصل إلى 36.5 مليون دولار، يحصل الفائز باللقب على أكثر من سبعة ملايين دولار، بينما يحصل الوصيف على 4.293 مليون دولار، والثالث على 2.862 مليون دولار، والرابع 2.146 مليون دولار، بينما يحصل كل منتخب تأهل لدور الثمانية على مليون دولار، وتحصل جميع المنتخبات المشاركة على 715 ألف دولار، وعزز «فيفا» من مكانة البطولة، بعدما اعتمد مبارياتها ضمن نظام التصنيف العالمى الذى يصدر شهريا لتحصل المنتخبات على نقاط فى التصنيف.



تردد القنوات الناقلة لـ كأس العرب



بي إن سبورت المفتوحة



بي ان سبورت اكسترا1مجانا



التليفزيون الجزائري



الكويت الرياضية



الشارقة الرياضية



السعودية الرياضية



عُمان الرياضية



البحرين الرياضية



الأردن الرياضية



المغربية الرياضية



الوطنية التونسية



تردد قناة دبي الرياضية 1



التردد: 12322



معدل الاستقطاب: عمودي



معدل الترميز: 30000



معامل تصحيح الخطأ: 5/6



تردد قناة دبي الرياضية 2



التردد: 12418



معدل الاستقطاب: أفقي



معدل الترميز: 27500



معامل تصحيح الخطأ: 5/6



تردد قناة دبي الرياضية 3



التردد: 12019



معدل الاستقطاب: عمودي



معدل الترميز: 27500



معامل تصحيح الخطأ: 3/4



تردد قناة الكأس القطرية على نايل سات



التردد: 11919



معدل الترميز: 27500



الاستقطاب: أفقي



معامل تصحيح الخطأ: 3/4



تردد قناة الكأس القطرية على عرب سات



التردد: 12245



معدل الترميز: 27500



الاستقطاب: أفقي



معامل تصحيح الخطأ: 4/3



تردد قناة أبوظبي الرياضية على نايل سات



التردد: 11411



الاستقطاب: أفقي



الجودة: HD



معدل الترميز: 30000