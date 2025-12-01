بقائي: العلاقات بين إيران والسعودية شهدت خلال هذه الفترة تطورا إيجابيا

أفاد إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن إيران والسعودية تعززان التعاون الإقليمي بينهما وإن زيارة نائب وزير الخارجية السعودي لطهران تأتي بهذا السياق.

العلاقات بين إيران و السعودية

وأشار إلى أن العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية شهدت خلال هذه الفترة تطورا تدريجيا إيجابيا، فيما تستمر الاتصالات والمشاورات بين الجانبين على مختلف المستويات.



وأكد بقائي، أن زيارة نائب وزير الخارجية السعودي سعود الساطي تأتي استكمالا لمسار بدأت ملامحه قبل نحو عامين.



وأوضح أنه خلال هذا اللقاء، جرت مناقشة العلاقات الثنائية بين إيران والسعودية، إضافة إلى الملفات الإقليمية التي تشكل هواجس مشتركة لدى إيران والسعودية ودول المنطقة، بما في ذلك قضية فلسطين، ولبنان، وسوريا.

وقال بقائي إن "هذا مسار يحرص البلدان على استمراره وهو يهدف إلى تعزيز الثقة والتفاهم بين دول المنطقة ودفع الأهداف المشتركة والمساهمة في تعزيز الاستقرار والأمن في منطقة غرب آسيا".

و يذكر أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بحث الأحد مع وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي العلاقات الثنائية بين بلديهما وأهم القضايا الإقليمية.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن عراقجي استقبل الساطي بمقر الوزارة في طهران حيث ناقش الجانبان تطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة. وأضاف البيان أن الزيارة تأتي في إطار مواصلة المشاورات الدبلوماسية بين البلدين.