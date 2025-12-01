قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لمتابعة انضباط الدراسة| جولة مفاجئة لوزير التعليم بعدد من المدارس بالجيزة
تضارب الأرقام.. حيثيات إلغاء انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى بالمنتزه بالإسكندرية
بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح الدورة الرابعة من معرض إيديكس 2025
بعد قليل.. الرئيس السيسي يفتتح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
بعد رد الصحة على شائعة تلوث المياه المعدنية.. اعرف عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح معرض "إيديكس 2025"
فيريرا يهاجم الزمالك: اقتحموا شقتي.. أحبطت تمرد اللاعبين وهشتكي للفيفا
الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع المشاركين بمعرض إيديكس 2025
نائب رئيس الوزراء: الإنفاق على الرعاية الصحية يتخطي 617 مليار جنيه في 2026
الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح معرض إيديكس 2025
القافلة الـ 84 من "زاد العزة" تدخل إلى قطاع غزة
تحالف مصري دولي لتحسين منظومة التخليص الجمركي لجذب استثمارات أجنبية ضخمة
أخبار العالم

ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 8.4% خلال نوفمبر الماضي

أ ش أ

ذكرت وزارة التجارة والصناعة والموارد الصينية بكوريا الجنوبية، أن صادرات الدولة زادت بنسبة 8.4% في نوفمبر الماضي مقارنة بالعام السابق، متجاوزة 61 مليار دولار أمريكي، وتواصل الارتفاع للشهر السادس على التوالي، بفضل الطلب القوي على أشباه الموصلات.


وذكرت وزارة التجارة بكوريا الجنوبية - في بيان وفقا لوكالة كوريا الجنوبية "يونهاب" - أن الواردات ارتفعت بنسبة 1.2% على أساس سنوي لتصل إلى 51.3 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 9.73 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت الصادرات المتراكمة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من هذا العام 640.2 مليار دولار وهو أعلى مستوى قياسي خلال الفترة ذاتها.


وتابعت أن صادرات أشباه الموصلات ارتفعت بنسبة 38.6% لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 17.26 مليار دولار أمريكي في الشهر الماضي، بفضل الارتفاع المستمر في أسعار شرائح الذاكرة على خلفية الطلب القوي على المنتجات عالية القيمة لمراكز البيانات، بينما ارتفعت صادرات السيارات بمقدار 13.7% إلى 6.41 مليار دولار بفضل الأداء القوي لمركبات الاحتراق الداخلي والسيارات الهجينة.


ونمت صادرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية وفقا للبيان، بنسبة 1.6% لتصل إلى 1.73 مليار دولار، كما ارتفعت صادرات البطاريات الثانوية بنسبة 2.2% إلى 670 مليون دولار، وزادت صادرات المعدات الكهربائية والمنتجات الزراعية والثروة السمكية ومستحضرات التجميل بنسب 5.2% و3.3% و4.3% إلى 1.27 مليار دولار و1.04 مليار دولار و950 مليون دولار على التوالي.


وأشارت إلى أن صادرات المنتجات البترولية تراجعت بنسبة 10.3% إلى 3.28 مليار دولار، وانخفضت صادرات المنتجات البتروكيماوية بنسبة 14.1% إلى 3.06 مليار دولار وسط فائض المعروض العالمي، وهبطت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 0.2% إلى 10.35 مليار دولار في نوفمبر.


وأوضحت أن الصادرات إلى الصين ارتفعت بنسبة 6.9% إلى 12.07 مليار دولار على خلفية الطلب القوي على أشباه الموصلات والمنتجات البترولية والآلات، وزادت الشحنات إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بنسبة 6.3% إلى 10.42 مليار دولار بقيادة أشباه الموصلات، وقفزت الصادرات إلى الشرق الأوسط بنسبة 33.1% إلى 2.18 مليار دولار، فيما انخفضت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.9% إلى 5.34 مليار دولار وسط الطلب الضعيف على الصلب والسفن.
 

وزير الصحة

هنخبي ليه.. الصحة: نعترف بشدة الإصابة التنفسية وهذا هو السبب العلمي

الفراولة

من المركز الأول عالميا إلى أزمة محليا.. ماذا يحدث في أسواق الفراولة بمصر؟

حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني

أرشيفية

ينتظر غياب الجميع.. اعترافات مثيرة لفتاة عاشرها والدها وأنجبت ذكرا |خاص

الارصاد

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بجميع المحافظات

اليورو

اليورو يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين قبل صدور بيانات التضخم الأوروبية

ترامب

ترامب: هيجسيث لم يأمر بقتل طاقم القارب في الكاريبي .. وثقتي به كاملة

ارتفاع أسعار النفط

ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1% مع تثبيت إنتاج "أوبك+" وتصاعد مخاطر الإمدادات

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

رينو تفرغ خزانة تصاميمها السرية والسيارات الموجودة بداخلها لا تصدق

مشاركة متميزة للعربية للتصنيع في النسخة الرابعة لمعرض معرض إيديكس EDEX 2025.. صور

لتجنب موسم الفيروسات.. فيتامينات من مصادر غذائية ومشروبات

عصام صاصا

بعد الطلاق… مفاجأة تقلب الأحداث وتعيد جهاد أحمد لعصام صاصا

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

