فيريرا يهاجم الزمالك: اقتحموا شقتي.. أحبطت تمرد اللاعبين وهشتكي للفيفا

شن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك السابق هجوما ضاريا على مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب بسبب إقالته من منصبه بشكل مفاجئ.



وكشف البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، تفاصيل صادمة عن كواليس رحيله من القلعة البيضاء، مؤكدًا أنه لم يتلقَّ أي إخطار رسمي من الإدارة بشأن إقالته، وأنه علم بالخبر عبر الصحفيين فقط، في واقعة تعكس حجم التخبط الإداري الذي أحاط بالفريق خلال تلك الفترة.



فيريرا، الذي تحدث عبر مداخلة تليفزيونية، سرد القصة منذ بدايتها قائلاً إنه توجه إلى مران الفريق بشكل طبيعي عقب مباراة البنك الأهلي دون أن يبلغه أحد بأي قرار.



الزمالك لم يعلن رحيله

وأضاف فيريرا: "النادي لم يعلن بشكل مباشر أنني رحلت. علمت هذا الأمر من بعض الصحفيين الذين أخبروني أنني طُردت في نفس يوم مباراة البنك الأهلي. ذهبت إلى التدريب وتحدثنا عن المباراة، ولم يخبرني أي مسؤول بأي شيء، وبعد المران تلقيت المزيد من الرسائل من الصحفيين يؤكدون رحيلي".



حقيقة ما يثار

حاول المدرب البلجيكي التأكد بنفسه من حقيقة ما يُثار، فاتصل بمدير الكرة جون إدوارد، لكنه لم يجد إجابة واضحة: "اتصلت بـ جون إدوارد وسألته عن الأمر لكنه لم يجاوبني وأخبرني أنه مشغول".



هل رحل عن الزمالك؟

ومع تزايد الغموض، توجه فيريرا بالسؤال لعبد الرحمن إسماعيل، مدير التعاقدات بالنادي، ليحصل أخيرًا على الإجابة: "سألته أن يخبرني بصراحة هل أنا رحلت من الزمالك أم لا، وقال لي إن النادي قرر رحيلي بالفعل".



وكشف المدرب السابق أنه عقد جلسة داخل شقته مع مسؤولي الزمالك للتفاوض على تسوية مالية بعد قرار الإقالة، لكن الاتفاق لم يُنفَّذ بالكامل، قائلاً: "النادي لم ينفذ كل الشروط الواجبة الخاصة بالسداد. الآن سأرسل بعض الإنذارات للزمالك لأنه لم يحترم التعاقد، ويجب أن يسددوا مستحقاتي كاملة. وإذا مرت فترة الإنذار سأضطر إلى تقديم شكوى إلى فيفا".



وأوضح فيريرا أن مسؤولي الزمالك برّروا قرارهم بأن النادي معتاد على إقالة المدربين بعد أي سلسلة نتائج سلبية، مضيفًا: "أخبروني بشكل مباشر أن الزمالك اعتاد على طرد المدربين إذا تعثر في عدة مباريات متتالية. كنت أعمل في ظروف صعبة جدًا".



وأردف موضحًا أنه حاول في بداية تجربته الحصول على صورة واضحة عن الوضع المالي للنادي، لكنه لم يتلقَّ المعلومات الصحيحة: "كنت أعلم بعض المعلومات عن الزمالك وسألت عن الأمور المالية، لكن لم يخبرني أحد بالحقيقة".



مفيش اتفاق مع الزمالك

كشف البرتغالي فيريرا المدير الفنى السابق لنادي الزمالك الأنه لم يتوصل لأي اتفاق مع نادي الزمالك بشأن تسوية مستحقاته المالية المتأخرة.



وأوضح أنه أرسل إخطارًا رسميًا لإدارة النادي يتهمهم فيه بعدم الالتزام بوعودهم تجاهه، مؤكدًا تمسّكه بالحصول على كامل مستحقاته دون أي تنازل.



وأضاف فيريرا أنه تقدّم بالفعل بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لحفظ حقوقه بعد ما اعتبره “تجاهلًا مستمرًا” من إدارة نادي الزمالك في حل الأزمة.



غياب دوره في التعاقدات داخل الزمالك

وتحدّث فيريرا عن ملف التعاقدات، مشيرًا إلى أنه لم يكن له أي دور في اختيار اللاعبين الجدد خلال فترة تدريبه الأخيرة للفريق. وأوضح أن اللاعب الوحيد الذي طلب التعاقد معه شخصيًا كان خوان بيزيرا، بينما جميع الصفقات الأخرى تمت دون الرجوع إليه. كما أكد أن قرارات رحيل عدد من اللاعبين لم تكن بموافقته، معتبرًا أن هذه الأمور أثرت على جودة الفريق واستقرار غرفة الملابس.



أزمة تقنية قبل مباراة الأهلي

روى فيريرا موقفًا صعبًا واجهه قبل مواجهة الأهلي في الدوري، حيث لم يتمكن من شرح الخطة للاعبين عبر الفيديو كما اعتاد في المباريات المهمة. وقال إن النادي كان عليه فواتير غير مدفوعة للشركة المسؤولة عن توفير وتحليل الفيديوهات، مما أدى لإيقاف الخدمة. وأكد أن هذا الأمر أثّر على استعداد الفريق قبل واحدة من أهم مباريات الموسم.



أزمة مالية

وأشار فيريرا إلى أن العديد من اللاعبين كانوا يفكرون في عدم خوض التدريبات بسبب تأخر مستحقاتهم، وأن الأجواء داخل الفريق كانت صعبة للغاية. وكشف أنه اضطر شخصيًا لمساعدة بعض اللاعبين الشباب ماديًا لتجاوز أزماتهم، لأنه لمس معاناتهم وعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، معتبرًا أن ذلك الوضع كان من أكبر أسباب تراجع الأداء



موقف غير إنساني

كشف يانيك فيريرا، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، تفاصيل صادمة عن فترة وجوده في القاهرة، مؤكدًا أنه تعرض لموقف غير إنساني بعدما فوجئ بإدارة النادي تتوقف عن دفع إيجار الشقة التي كان يقيم بها أثناء توليه القيادة الفنية للفريق.



وقال فيريرا أنه كان يعيش في شقة مُستأجرة عن طريق النادي، لكن دون أي إخطار مُسبق، امتنعت الإدارة عن سداد إيجار الشهر الجديد.



إقتحام مفاجئ

وأوضح فيريرا أنه في آخر يوم من الشهر، وبينما كان داخل غرفته، فوجئ بشخص يقتحم المكان ويخبره بحدة: “أنت مين؟” — ليكتشف لاحقًا أن مالك الشقة قام بتأجيرها لشخص آخر بعد عدم استلام الإيجار من النادي. وأضاف المدرب البلجيكي أنه عاش لحظات من الصدمة والارتباك، حيث وجد نفسه بلا مأوى مؤقتًا دون أن يعرف سبب هذا الموقف الغريب.



الإنتقال إلى منزل أحد لاعبي الزمالك

وشدد على أنه بعد اتصاله بإدارة الزمالك لمعرفة حقيقة ما حدث تأكد أن النادي بالفعل لم تسدد الإيجار، ما اضطره لمغادرة الشقة فورًا. وأشار إلى أنه قضى الأيام التالية في منزل أحد لاعبي الفريق، الذي استقبله تقديرًا واحترامًا، في موقف يعبر — بحسب وصفه — عن معدن اللاعبين الحقيقي مقارنة بما واجهه من إهمال إداري.



كواليس الإقالة

وأكد يانيك فيريرا أنه لم يتلقّ أي إخطار رسمي من إدارة نادي الزمالك بشأن رحيله عن الفريق. وأكد أنه عرف بخبر إقالته من الصحفيين أولًا، ولم يصدق الأمر في البداية، لغياب أي تواصل رسمي من مسؤولي النادي.



صدمة مدرب بعد قرار غير مبرر

وأشار فيريرا إلى أنه شعر بالإهانة بعد أن ظل ينتظر توضيحًا رسميًا، قبل أن تصله رسالة لاحقًا تؤكد طرده من منصبه. وأوضح أن طريقة التعامل معه لم تكن تليق بنادٍ بحجم الزمالك، معتبرًا ما حدث معه نموذجًا لغياب الاحترافية والاحترام