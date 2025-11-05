محمد أضا: رحيل يانيك فيريرا في هذا التوقيت قبل السوبر «خطأ».. و«عبدالرؤوف» في وش المدفع| فيديو

انتقد الإعلامي محمد طارق أضا موقف إدارة الزمالك في التعامل مع أزمات الفريق، ومن بينها مسألة رحيل المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، معتبرًا أن القرار تأخر وحينما صدر قرار رحيله كان «في توقيت خاطئ»، حسب وجهة نظره.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «كان يجب أن يرحل يانيك فيريرا قبل فترة وكل عاشقي نادي الزمالك والمتابعين كان يرون ضرورة رحيل المدرب، ولكن مع ذلك الإدارة أبقت على فيريرا بحجة الشرط الجزائي وعدم توفر الأموال رغم نتائجه وفقدانه الكثير من النقاط».

واستطرد محمد أضا: «قرار رحيل يانيك فيريرا في هذا التوقيت خطأ وفقًا لوجهة نظري»، معللًا ذلك بالقول: «لأنك مشيت المدرب قبل أيام قليلة من السوبر وحطيت أحمد عبد الرؤوف في وش المدفع».

وأشار محمد أضا إلى أن أحمد عبد الرؤوف كان يرغب في بقاء أيمن الطويل من منصبه كمدرب حراس المرمى وعدم استقدام فيتور بيريرا، ومع ذلك قام مجلس الإدارة بتعيين بيريرا مدربًا لحراس المرمى عكس رغبة أحمد عبد الرؤوف، معلقًا: «كنت سيب عبد الرؤوف يقف في وش المدفع بالطريقة اللي هو عايزها».

وألمح محمد أضا إلى أن مدرب حراس مرمى الزمالك الجديد كان يُدرب في مكان سيء السمعة دون أن يذكر اسم النادي، قائلًا: «دوروا كده في الفترة من فبراير إلى يونيو 2017 فيتور بيريرا كان بيدرب مين.. اعملوا بحث وشوفوا كان بيدرب فين».